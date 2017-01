Mama di Amanda Todd kier ta presente durante tratamento na Hulanda di caso di homber acusa di distribui online potretnan sunu di yiu muhe

Mama di Amanda Todd, via di e site crowdfunding, lo kier recolecta placa pa asina e por biaha pa Hulanda pa e caso contra di Aydin C., di 38 aña di edad, procedente di Tilburg. Aydin C. ta wordo acusa di a distribui potretnan sunu di e mucha muhe Canades di 15 aña. Esaki ta conduci na e suicidio di e mucha muhe menor di edad aki.

Carol Todd, mama di Amanda, a haci esaki publico via Facebook. “Boso sosten ta un apoyo grandi p’ami”, el a skirbi ariba su pagina di Facebook.

Na Canada Aydin C. ta wordo acusa di extorsion, contacta muchanan menor di edad via internet, menasa y posesion di pornografia infantil. Na Hulanda e ta wordo acusa di asalto y extorsion di mas o menos 39 mucha muhe, via di webcam. Pero Canada kier husga C., apart pa e caso di Todd.

Film Popular

E film dramatico riba Youtube di Amanda Todd, unda e ta conta su storia di con e ta wordo gebully, ta famoso mundialmente. Un luna despues cu el a subi e film aki riba Youtube, e ta kita su mesun bida. Esaki despues di a soporta mas di 3 aña largo, cu e tabata wordo gestalk, menasa y tambe tabata sufri di bullying pa motibo di e potret den cual su parti ariba ta sunu, potret cu un dia el a manda pa un mucha homber cual despues a resulta di ta Aydin C. (38) procedente di Tilburg.

E film ainda por wordo mira riba internet. Mama di Amanda no tin problema cu esaki. Desde e morto di su yiu muhe, Carol, kende ta un juffrouw di scol, a kies pa conta di e herencia di Amanda. “Mi ta spera cu e storia di mi yiu Amanda por yuda otro hende cu ta den e mesun situacion”.

Ainda no ta conoci ki dia e mama di Amanda Todd lo cuminsa cu e campaña pa recauda fondo.