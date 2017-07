Mama a yega warda cu baby cu no ta duna señal di bida

Willemstad Curacao: Djaweps 13 di yüli 2017, alrededor di 6 or di mainta, un señora a presentá na Warda di Polis Barber ku un baby den brasa i deklará ku e baby no ta duna señal di bida. Mesora polis a transportá e baby pa e departamento di ambulans na Barber. Personal di ambulans a kuminsá ku reanimashon pero sin e resultado deseá. A konstatá morto di e baby Gimoxander Vrutaal di 4 luna.

For di un investigashon preliminar ku polis a hasi a resultá ku e baby tabata drumi riba kama huntu ku su mama. Dado momentu e yu mas grandi di e mama a lanta su mama for di soño pa wak e baby. Na e momentu ei nan a nota ku e kriatura no tabata duna señal di bida. Motibu di fayesimentu di e baby aki ta deskonosí.

Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko a tuma e kurpa sin bida di e baby den beslag pa mas investigashon.