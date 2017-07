Magaly Brito: “No por prohibi empleado publico di expresa su opinion”

Hopi departamento di gobierno a cuminsa manda carta pa trahadonan pa no duna ningun informacion y ningun opinion contra gobierno, en bista cu ta aña di eleccion. Sindicato SEPPA no ta haya cu esaki ta na su luga y Sra. Magaly Brito, Secretaria General di SEPPA ta splica.

En berdad, den aña di eleccion bo ta hayabo cu diferente pasonan cu ta wordo tuma, tanto na pia di trabao, directornan. Bo ta haya tambe di parti di hasta di e gobernantenan cu ta tuma pasonan of medidanan, un ke otro, pa stop expresionnan cu no ta na nan agrado, of na fabor di nan partido. Cu esaki ta algo bon of normal, atrobe, normal pasobra e ta algo cu ta sosode. Pero e no ta corecto of completamente corecto. Locual cu nan ta topa cun’e den practica ta cu hopi biaha net den e aña ey di eleccion, bo ta haya cu empleadonan publico ta saca nan frustracionnan tur locual cu nan a biba den dje durante e añanan di gobernacion. Segun Sra. Brito, esaki ta e momento mas vulnerabel pa partido of e gobernante, pa motibo cu e tin interes pa sigui pa un siguiente periodo di gobernacion. E ora su tolerancia ta bira menos. P’esey e ta tuma pasonan.

Esaki no ta pasa solamente den aña den eleccion, pero durante henter aña bo ta haya cu nan ta tuma medidanan, pasobra e empleado publico lo a expresa su malcontento of di un of otro colega na un departamento di gobierno. Hopi biaha medida cu nan ta tuma, ta prohibicion di entrada na e empleado su luga di trabao. Pero e medida aki di ordo ta wordo tuma na un forma no corecto, pasobra un medida di ordo, ta pa haci un investigacion pa algo cu por a sosode na pia di trabao, y sigui cu e procedura si ta tuma medida disciplinario, si of no.

Por mira con gobernantenan ta uza, un posibilidad cu nan tin den nan man, pa frena un poco , un situacion cu no ta corecto, e ora nan ta uz’e den un forma pa intimida e empleado publico, pa strob’e di expresa su mes, pa strob’e di duna su opinion pa asina nada bin afo pa loke ta sosode na pia di trabao. E empleado di publico ta tuma esaki como un medida di dictadura, pa motibo cu aworakinan cu e circulario di Ibisa, nan ta bay hopi mas aleu. Ta como sifuera cu pa 24 ora bo no mag di papia cu politiek. Tur hende sa cu nos ta biba na un isla hopi chikito. Un sociedad caminda cu e tema di politiek ta esun mas “in” aworaki. Na unda cu bo ta, bo ta papia cu politiek. Bo ta mira y ta analisa un situacion, un siman, un weekend, un weekend caminda cu tur hende conoce cu campaña, e accion di pegamento di sticker, parada etc. Y tin e evaluacion y e combersacion ey entre coleganan di trabao. Awo e diferencia di esaki ta, cu ora cu e discusion ta bay for di man, na luga di trabao. Anto e ora, Sra. Brito ta sigui bisa, ta crea pelea entre coleganan, e servicio ta bay atras, e productividad no ta 100% mas. Y e ora eynan, bo ta hayabo como director cu mester intermedia. E combersacionnan ey, ta bira un problema na luga di trabao. Eynan por compronde, cu nan kier frena esaki mas tanto posibel, pa evita cu loke tabata un combersacion ameno, comparti un analisis, ta bira un problema na pia di trabao. Esaki ta loke ningun gerencia, ningun directie lo kier.

Di parti di sindicato a dirigi un carta na gobernantenan, cu e direccion cu nan kier hiba e locual nan kier bin cun’e, como un medida pa frenta cualkier problema na pia di trabao, ta incorecto. Ta preludio di un dictadura, den wowo di empleado. Di otro banda, nan por a splica den mas detayes, con un compartimento di informacion of un analisis inocente, lo por bira un problema na pia di trabao, unda cu lo mester bin un intermediacion y cu lo no descarta ningun medida, segun Sra. Magaly Brito, Secretaria General di sindicato SEPPA.