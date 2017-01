Magali Brito: SEPPA tin tur intension di busca contesta riba kico ta intension di Gobierno pa subsidie regeling pa fundacionnan

Segun Magali Brito, nan a haya informacion for di diferente fundacion cu nan ta wordo presiona pa firma otro acuerdonan pa 2017 cana na e forma cu segun Gobierno e lo ta miho. Esey a bolbe pidi claridad, pero si esaki no ta e caso ta kere cu lo habri un aña 2017 cu basta problema pa Gobierno pasobra, SEPPA tin tur intension di bay busca e contesta riba kico ta e intension di Gobierno pa subsidie regeling.

Si sigui tur e parti di presupuesto cu no tin placa, mester kita aki pone aya y wak e ultimo añanan ta for di e presupuestonan di fundacionnan nan ta kita porcentahe y laga na e creatividad di e diferente directivanan pa wak con nan ta handle esaki, ta wak claramente cu e parti cu nan no por a mishi cune, ta e derechonan di e trahadonan. Esaki aparentemente esaki a tuma turno pa asina nan por trece cambio den nan presupuesto.

Pero locual cu Gobierno ta bisa cu awor aki ta bay djis bay duna directivanan un suma di placa y nan mes atende cu esaki, pero esey por nifica tambe cu e trahadonan cu ta bay tin den futuro riba e diferente fundacionnan, tin menos derecho laboral. Tin menos derecho financiero. Por ta un reparatie premie, bashi premie, etch. Poco poco ta creando empleonan fragil. Trabaonan locual cu ta wordo defini como empleonan precario, cu no tin suficiente entrada. Di baina ta yega, etc y e situacion ey no kier. No a lucha den e añanan 90 pa ta asina atras, segun Brito.

Tin hopi fundacion na Aruba. No tin idea si tur e fundacionnan chikito, den e contexto di no tin hopi trahado, pero pa SEPPA un of dos trahado, tur ta conta. No tin un idea si nan tur tin un acuerdo di subsidieregeling cu Gobierno y no sa si a yega un acuerdo cu Gobierno caba. Loke cu sa ta cu tin un organisacion, un plataforma di e diferente fundacionnan cu tambe ta buscando claridad cerca Gobierno, kico e cos aki ta nifica. Kico kier pa haci, un expectativa cu Gobierno mes a crea cerca e trahadonan di fundacion door di derechonan riba reparatie premie, cu ta basa riba indexering den pasado. Cu nan tin derecho riba dje, y ken ta bay page y con e ta bay wordo paga.