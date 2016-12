Magali Brito di SEPPA riba ex trahadonan di SETAR: Gobierno ta bay paga tur locual cu a wordo calcula

Mester a lanta un comision pa por a logra traha duro pa e ex trahadonan di Setar por a cobra nan placa despues di e gana nan caso segun Magaly Brito, secretaria general di SEPPA. SEPPA ta gradici hopi e trabaonan cu a wordo haci pa asina por keda cla tambe pa e personanan aki por cobra nan placa. E caso aki a dura demasiado largo. Den e vonnis por bisa cu hues a bisa cu nan tin derecho pa cobra un wettelijke rente. Tabata tin detayenan cu ta haci cu tin un grupo, nan nomber specificamente no tabata den e vonnis. Mester a regla esaki y negosha cu Gobierno, mustranan riba e derecho di e hende, riba e perdemento di tempo si ta bolbe bay corte djis pa agregacion di nombernan di hendenan cu a pidi cu lo mester tabata den e resultado caba. Esey ta loke a tarda. Importante ta cu a keda cla cu Gobierno. Gobierno ta bay paga full e hendenan aki tur locual cu a wordo calcula cu nan tin derecho riba dje. Pesey tin un comision special cu a haci calculacionnan corecto y pa asina por entrega esakinan na Gobierno y pa keda cla tambe.

Brito a splica cu ta importante pa un sindicato ta prepara, ta bon informa y tin e conocimento pa cera acuerdonan den nomber di trahadonan. E caso aki tabata tin cu algun sindicato a firma, pero SEPPA no riba diferencianan di opinion cu tabata tin riba interpretacion y con ta formula e definicion di cualkier palabra cu por haci un cambio den un acuerdo y e formulacion aki mester ta semper corecto y esaki tabata importante den cualkier discusion cu tin cu si no tin un definicion cla riba cualkier interpretacion di un palabra, pa tanten cu esaki no ta asina leu, pa no acorda esaki. Pa no tin mester di bay corte, pa hiba un interpretacion. Locual cu tambe ta importante ta ta e obligacion di tur partido, tanto un sindicato como un dunado di trabao pa duna informacion corecto, pa e hende por tuma un decision pa su mes. Esaki a prueba cu den e dunamento di informacion aki e dunado di trabao a duna informacionnan incorecto, incompleto, cu de facto ta bruha e hende, e trahado di tal manera cu e ta tuma un decision robes y esey ta bay haci cu e ora ey e por afecta su futuro, segun Brito.