Magali Brito di SEPPA: Pa hopi aña no a inverti den nos empleadonan publico

Pa hopi aña no a inverti den nos trahadonan publico y tin hopi keho pa esaki. Nos a puntra Magali Brito, secretaria general di SEPPA, kico a pasai y con ta bay deal cun’e den 2017.

E ta un reclamo di SEPPA cu e ultimo añanan hopi carera di empleadonan publico tambe ta poni cu tin cu percura pa opleiding, pa formacion di e hendenan pa nan por avansa y haya promocion.

Lastimamente esey ta algo cu si e mester tuma luga e aña aki, e no ta tuma luga, ta reclama, trahadonan ta protesta y bay den accion pa por finalmente pusha e Gobierno of e minister pa percura pa esakinan.

E ta algo cu ta bay hopi slow mes y e ta un lastima cu tin cu bay den e forma aki. Tin diferente proposicion cu a yega di bay den pasado pa Gobierno wak e posibilidadnan aki. Crea un departamento di su mes cu ta percura pa e diferente cursonan constant ta na nan luga. Y cu como doño di trabao, cu tin exigencia pa por cumpli cu esaki tambe. E prome cu mester percura pa tin e cursonan aki y ta e mesun doño di trabao ey, pasobra e tin e interes cu su hendenan ta prepara pa nan tin e miho servicio den nos comunidad. Ta netamente esun cu ta e formacion of opleiding ta manera e ta wordo laga den man di un minister cu ta atende asina tanto cos y esey no tin prioridad di dje. Pesey ta kere cu mester por bin un instancia cu ta percura pa na nivel di full e aparato publico, cu tin un bista completo kico ta e cursonan, cu mester percura pa nan y ta traha riba nan tambe.

Tur esakinan ta manera keda wanta. Gobierno ta mira e importancia pero kisas pa alocacion di fondo no ta tuma luga. Dia ta bay pasando y atrobe ta fin di aña, etc. Mayoria di e departamentonan di gobierno, esaki no a tuma luga.

E proposicion di un instancia specifico cu ta traha specifico riba formacion y opleiding di empleadonan publico tambe ta un porposicion cu SEPPA a entrega na Gobierno y ta kere cu Gobierno mester aloca fondo y cuminsa prepara pa esaki.

Tin toezichthouders eyfo cu tin cu bay cursonan di Buitengewoon agent van politie y Scol di Polis tin cu percura pa esaki. Loke ta pasa ta cu e diferente localisacion di fondo cu tin cu bay eynan, tin cu kita fondo di tal ministerio pa bay eynan y ta parce cu no tin prioridad. Ora cu yega na esey, esey no ta tuma luga.

Si tin un scol specifico pa empleadonan publico y ta prepara y pakico no. Di comienso cuminsa prepara nan, prome cu nan drenta e aparato publico. Den e aparato publico ta sigui forma nan den e carera specifico cu nan ta bay, pero mester tin hende. Si Gobierno no cuminsa traha riba esaki, ta keda bay atras den servicio y ya no por papia mas di servicio di calidad pa nos hendenan, segun Brito.