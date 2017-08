Maestronan di St. Aloysius scol cu accion di protesta contra mal estado di scol

Dialuna mainta, director di St. Aloyisius School, Sr. Vladimir de Cuba hunto cu su team di maestronan a bay den un accion di 2 ora pa asina hala atencion pa e problemanan di e scol. Sr. de Cuba ta splica mas di esaki.

St. Aloyisius School ta confrontando problemanan structural. Pa cuminsa e situacion di e edificio mes, e hala bandi panoord di e scol, e murayanan tin scheurnan di 30 cm hancho, cu ta bay full aden, cada banda di muraya. Tin un regenbak cu ta cerca di bin abao.

Tambe e scol ta hay’e confronta cu problemanan di coriente. E capacidad di coriente no ta suficiente, pa si mester instala airco. E scol aki airco no ta un luho. Airco ta un necesidad, pa motibo cu e scol ta situa pabao di un veld di bala. Rond di e veld di bala, tin un caminda di santo. Ki ora cu auto pasa banda di e veld, of tin un actividad riba e veld, alumno y maestronan di e scol aki ta haya un baño di santo. Esaki ta trece consecuencia cu e muchanan y e maestronan ta bira malo. Tin di e muchanan mester a bebe diferente remedi pa nan por a pasa den e aña escolar.

Segun Sr. de Cuba, director di St. Aloysius School, e stof ta drenta den full e klas. Facil pa bisa pa cera e bentananan, pero si cera e bentana, e ta e muchanan ta sofoca, den un temperatura cu por yega te na 40 grado. Ken por traha of studia optimal den un calor sofocante asina? Sr. de Cuba ta orguyoso di su coleganan cu ta sigui traha den e condicionnan asina. Hasta tin ora e mester zundra e coleganan pa nan keda cas sikiera dos dia, pa nan recupera. Pasobra di otro modo, nan por bira mas malo y keda cas pa un periodo mas largo.

E scol aki ta bay cumpli 80 aña y nunca ningun gobierno a duna St. Aloysius e atencion mereci. Na 2006 nan a lapi e scol, segun Sr. De Cuba. E ta bisa asina ya cu ni un aña despues, e scheurnan a bin bek, e dak bandi panoord a cuminsa lek. A trece esaki na atencion di e personanan concerni. Leu a leu, un hende a bin purba drecha, purba lapi atrobe. Pero e problema a keda mescos. Awe ta 11 aña mas leu y e problemanan a bira mas grandi.

Ora cu e muchanan cay ariba e speelplaats, ta mescos cu ta ariba un grindmachine nan a pasa. Cada biaha cu atende tocante e problemanan aki, ta haya tende diferente storia. Pero awe el a bisa ta basta. Segun Sr. de Cuba, e no ta hende cu ta chupa algo for di su duim. E ta busca informacion tocante e temperatura optimal den un klas. Segun World Health Organisation, tur cos den klas cu ta riba 26 grado C, no ta optimal pa haya les aden.

Awo alumnonan di St. Aloysius School mester saca bon resultado y maestronan mester duna les den un ambiente asina. Ken por traha 10 luna pa aña den condicionnan asina. E cosnan aki mester caba. E bañonan na e scol tambe ta den un situacion deplorabel. Nan no ta adecua pa un scol grandi asina. Mester bin un otro tipo di baño y e ora e por bay pa un tempo mas largo. Esakinan no ta storianan desconoci.

Tur aña ta manda un wenselijkheidsbegroting, cual a para bira manera ta un carta ta scirbi pa Santa Claus of Sinterklaas. Segun Sr. de Cuba, al menos Santa Claus of Sinterklaas ta pasa laga un regalo. Pero na e scol mes nada.

Na 2016 na September Sr. de Cuba a cana cu’n delegacion di casi 35 persona di DOW. Nan a bin cu diferente experto ariba tur tereno. Nan a saca potret di tur cos, pa despues wordo bisa cu loke mester wordo haci ta “meerwerk”, cual e no ta di acuerdo cun’e. Ta hopi cos tin pa drecha na e scol.

Por ultimo Sr. de Cuba bisa cu na 2015 un grupo di persona di DOW a bin y a wak e gang cu tabata den peliger den bin abao, nan no kier a entrega un rapport pa bisa cu e scol ta den mal estado. Un siman prome cu scol a habri, manera un chupabebe nan a core cambia e kolomnan den e gangnan. E no ta culpa e trahadonan pero ta culpa esunnan mas ariba cu mester controla trabao.