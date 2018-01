Maestronan di Colegio Frère Bonifacius a protesta contra di e situacion di e edificio actual

Dialuna mainta maestronan di Colegio Frère Bonifacius a tene un manifestacion chikito, pa demostra nan preocupacion cu nan ta aden actualmente. Directora di Colegio Frere Bonifacius, Sra. Arline Kock, ta splica.

Despues di 6 aña den e edificio actual, nan no ta mira un solucion na caminda. E edificio unda Colegio Frère Bonifacius ta situa, no ta un edificio apto pa un scol. No por brinda e muchanan e miho, si e muchanan ta haya e miho les posibel. Pero e muchanan no por desaroya nan mes fisicamente. Nan no tin un speelplaats, un gymzaal.

Awa a yobe den weekend, y dialuna mainta e edificio a yena cu awa. Durante aña e situacion ta cuminsa pisa. Pio, si ta wak cu otro scolnan ta sali, nan edificio ta wordo drecha, nan ta bay bek. Y nan ta keto bay den e mesun edificio. Dado momento, e maestronan a bisa cu nan no por mas. Nan ta preocupa pa enseñanza, cu mester haya su debido luga. Tur minister cu a bin, tur a bin y bay. E maestronan a bati na cada porta posibel y e situacion a keda mesun cos. Dado momento nan no por mas.

Unico cos cu e maestronan ta desea, ta un edificio adecua, unda nan por brinda e mucha tur locual cu e mester. E no mester ta necesariamente na Indianenweg 5, e por ta otro caminda tambe. Basta e ta un edificio adecua.

Sra. Kock a bisa, cu nan ta e unico scol digital y e ta un proyecto cu nan mes a cuminsa cun’e. Nan mes a busca sponsor y nan a haya sponsor. Nan a haya e bendicion di SKOA. Nan tin cuater aña caba y aworaki hasta 3e klas a cuminsa parcialmente riba iPad. Pero vierde te cu zesde klas ta full ariba tablet. E maestronan mes a update tur e materialnan, a uzanan pa e proyecto. Di e banda ey, e team di Colegio Frere Bonifacius semper tabata cla pa traha. Nan ta hopi innovativo y tur dia e team di Colegio Frere Bonifacius tin algo nobo pa haci. Unabes bo bay den direccion di digitalisacion, e ta un desaroyo un tras di otro.

E ta un proyecto hopi satisfactorio y nan ta haya hopi bishita hasta for di Hulanda. Hendenan cu ta desaroya e licencia pa traha ariba iPad y nan a haya compliment ariba nan trabao. Cu hopi orguyo, Sra. Kock a bisa cu nan ta e unico scol cu a gana 4 Appel di Oro.

Ultimo informacion ta indica si, cu e maestronan a reuni cu e minister di enseñanza caminda cu nan a yega na un acuerdo, cu lo bay renoba e edificio bieu di Prinses Amalia Basisschool pa asina ubica Colegio Frère Bonifacius akinan.

Comments

comments