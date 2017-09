Maduro ta dispuesto pa converti den dictador

CARACAS, Venezuela – E presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, a bisa diabierna cu e ta dispuesto pa converti den “un dictador”, pa garantisa e prijsnan na e pueblo y logra e “paz economico” si e no logra haci’e na bon y el a adverti cu e no ta papia “pa papia.”

“Cu awa cay, lamper y strena dal, nos lo bay logra e paz economico, e prosperidad y e stabilidad di e prijsnan (…). Mi kier haci’e na bon, pero mi tin cu haci’e na malo y converti den un dictador, pa garantisa e prijsnan na pueblo, mi lo haci’e,” e mandatario a afirma den e cadena obligatorio di radio y television.

E hefe di estado a indica cu e stabilidad di e prijsnan di e productonan den e pais mester ta un “obhetivo nacional” cual ta uni e productor y distribuidornan.

Di otro banda, e minister di Defensa di Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, a afirma diabierna c e crisis humanitario den su pais ta wordo provoca pa e “imperio” Mericano y su siguidornan “apatrido”, na tempo cu el a yama e Forsanan Arma, na no ta indiferente na e repercusionnan cu e “blokeo” economico tin.

“E crisis humanitario ta wordo provoca pa e imperio y tur e siguidornan cipayo, meskino, apatrido, cu ta sigui haciendo wega cu e imperio. Nos no lo bay permiti desde e curason di e unidad aki,” Padrino Lopez a bisa desde un acto militar transmiti pa e canal estatal VTV.

Fuente: www.elespectador.com