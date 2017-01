Maduro ta bisa cu Parlamento Venezolano “ta encamina pa autodisolucion”

CARACAS, Venezuela – E presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, a bisa awe cu ta “un realidad constitucional” cu e Asamblea Nacional (AN), controla pa e oposicion desde un aña pasa, ta na caminda pa e autodisolucion y pa e convocatorio di eleccionnan nobo legislativo.

“Riba e caminda cu e ta bay AN ta rumbo pa e autodisolucion y pa e convocatorio di eleccionnan nobo pa AN, nan mes ta marcando pa e rumbo ey,” Maduro a bisa den un transmision di e cadena obligatorio di radio y television.

Fuente: EFE News