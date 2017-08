Maduro kier convoca cumbre mundial di solidaridad

CARACAS, Venezuela – E presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, a insisti awe cu proximamente e lo convoca “un gran cumbre mundial di solidaridad” cu su pueblo, un evento den cual e no a ofrece mayor detaye y cu e ta busca pa contraresta e creciente aislamento di e pais Caribeño den mundo.

“Ta opcionnan cu lo bay permiti nos (…) atenua un campaña criminal, brutal, gigantesco, inclemente cu tin contra Venezuela na mundo,” Maduro a bisa den un entrevista den e canal priva Televen, despues di a ataca e Gobiernonan “di derecha” di e region pa nan criticanan duro di e rumbo cu e pais aki a tuma.

Maduro ta insisti den e idea di e cumbre – plantea dia 8 di Augustus durante un reunion di e aliansa regional di e paisnan di e Alba Izquierda – despues cu e asuncion di e podernan di Parlamento di parti di e Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instala pa e oficialismo, lo a provoca otro ola di rechaso internacional.

“Mi ta aspira na e comunidad di Estadonan Latinoamericano y di Caribe (Celac) (…) pronto mi lo tuma un paso p’adilanti y mi lo convoca un cumbre pa dialogo, pa paz y den apoyo na e soberania di Venezuela,” e presidente a declara, den e speransa di un entidad continental menos critico na e revolucion Bolivariano cu e Organisacion di Estadonan Americano (OEA).

E cumbre ta pretende di gana apoyo den e opinion publico internacional “contra e menasa di (e presidente di Merca) Donald Trump,” kende a bisa algun dia pasa cu e no ta descarta un intervencion militar pa solventa e crisis Venezolano y a bolbe denuncia oposicion di e democracia den e pais petrolero.

Cu e reunion internacional cu e ta propone, e Chavismo gobernante ta busca pa mobilisa paisnan cercano ideologicamente manera Cuba, Bolivia, Rusia of China y actornan internacional cu no ta abiertamente hostil pa haci frente na e cantidad di condena na Europa y America.

E minister di Exterior, Jorge Arreaza, esun di informacion, Ernesto Villegas, e ruman di e difunto presidente, Hugo Chavez, Adan Chavez y e presidente di e Constituyente, Delcy Rodriguez, ta trahando den e preparativonan di e cumbre, cu segun Maduro a bisa den e reunion di Alba, por tuma luga na San Salvador.

Segun Maduro e “eventonan preparativo” pa e cumbre “den varios pais na mundo”, lo cuminsa tuma luga desde dialuna.

E canciyer Venezolano Jorge Arreaza a referi ayera na e inminencia di e cumbre aki, caminda cu el a invita esnan cu ta boga pa e “dialogo” na Venezuela dilanti e “inherencianan” di esnan cu di nan manera di mira, ta den conivencia cu supuesto plannan di “imperialismo Mericano” pa caba cu e revolucion.

Entre e actornan partidario di e dialogo, Arreaza a cita e expresidente di e Gobierno Spaño, Jose Luis Rodriguez Zapatero y e exmandatarionan di Republica Dominicana y Panama, Leonel Fernandez y Martin Torrijos, respectivamente, cu a participa como mediador den negociacionnan anterior di Maduro cu oposicion.

Fuente: www.efe.com