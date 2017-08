LTO kier hiba NVWA corte debi na fipronil

DEN HAAG, Hulanda – E organisacion di agricultura LTO (Land- en tuinbouworganisatie) kier entama un caso contra di NVWA. E cuidadonan di parha di LTO no ta di acuerdo cu e manera di proceder di Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) den e crisis caminda cu webonan a wordo contamina cu fipronil. Anteriormente tambe tabata tin critica feroz di parti di Tweede Kamer al respecto e papel cu NVWA a hunga.

NVWA mester wak awo riba e sitguridad di alimento, pero no a haci esaki na un bon manera, segun miembro di directiva di LTO, Hugo Bens, kende tambe ta un cuidado di parha. “Na November, NVWA por a adverti nos, pasobra nan tabata na altura di e uzo di fipronil. E ora nos como sector, por a anticipa esaki. Nan no a haci’e.”

A base di e crisis di webo, parce cu NVWA a haya tip aña pasa riba e uzo di fipronil den stalnan di galiña, pero a dicidi pa no haci nada. E susbtancia toxico aki, parce a drenta den e webonan. Miyones di webo tanto na Hulanda como na Belgica, mester a wordo distrui y varios finca di galiña mester a para nan operacion. E shelfnan den supermercado a keda bashi. E dos propietarionan di e compania Chickfried, cu a uza e substancia aki, a keda aresta.

“Aparentemente por bisa cu 180 empresa a para nan operacion,” Bens a bisa. E boernan a calcula un daño directo di riba 50 miyon Euro.

Fuente: www.anp.nl