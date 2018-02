Lotto ta felicita atleta Chiara Petrocchi cu a logra medaya di brons

Aruba su deporte un bes a saca cara den exterior cu e atleta femenino y alabes prospecto grandi den e deporte di taekwondo esta Chiara Petrocchi cu a bolbe subi podium pa Aruba den exterior. Den un di e campeonatonan mas grandi di taekwondo teni na Merca, e hoben Arubano ta logra yega te den e ultimo cuater atletanan cu a lucha pa medaya den e famoso US Open di Taekwondo na Las Vegas, Nevada. Despues di a gana su tres prome peleanan contra respectivo Merca dos biaha y Canada, Chiara a topa un otro fuerte contrincante di Merca unda e la perde e bataya y asina keda cu e medaya di Brons. No obstante di e medaya di Brons, Chiara por mira tras di un tremendo torneo unda e la obtene un otro medaya pa Aruba. Aña pasa den e mesun US Open aki, Chiara a gana medaya di Plata y aña aki e la logra medaya di Bronz. Ainda ta fresco den nos memoria unda anja pasa srta. Petrocchi ta logra triunfa cu un medaya di Oro pa Aruba den e Weganan Suramericano Hubenil na Santiago den Chile.

Lotto, e loteria di deporte semper ta kere den nos atletanan local y ta pa e motibo aki tambe ta sostene cada un den e miho forma posibel, sigur pa cu nan preparacion, fogeo y competencianan local y internacional. Pabien Chiara Petrocchi, Aruba ta super orguyoso dibo un biaha mas!!!

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

