Lotto ta buscando e miyonario di 1.500.000 florin

E ganado di e premio miyonario di Mini Mega, den combinacion cu Mega Plus di dia 29 di september, 2017, ainda no a bira conoci! E premio a wordo gana door di 1 solo persona, cual a cumpra su ticket di suerte na Lucky Angel, Tanki Leendert. E numbernan ganado ta 15-19-23-24 cu Mega Ball 15.

Esey kiermen cu tin un miyonario canando rond cu un ticket di Mini Mega cu su Mega Plus cual ta bal 1.500.000 florin. Lotto kier a recorda e ganado/ra cu e tin total di 90 dia pa cobra e premio, pues tin tempo ainda. Oficina principal di Lotto, na Paardenbaaistraat 10, ta habri di dialuna pa diabierna di 08:00AM-12:OOPM y di 1:00PM-4:00PM.

Awe nochi tin otro sorteo di Mini Mega y su Mega Plus, caminda bo por gana 400.000 florin cu 7 florin. Cu 5 florin bo ta den wega pa gana Mini Mega so, cual jackpot ta na 300.000 florin. Sorteo ta tuma luga pa 9:00PM di anochi, na Telearuba. Bo por sintonisa e sorteo Live via Lotto su Facebook page na: www.facebook.com/LottoCambiandoBida of e website: www.lottoaruba.com

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.