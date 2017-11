Lotto pa Deporte no por bira independiente di gobierno di Aruba

Pa loke ta trata e maneho di deporte, e minister Dangui Oduber, ta sumamente preocupa y el a bis adi lo atende esaki cu ex minister Schwengle, kende lo mester haci un traspaso oficial. Sr. Oduber, minsiter di Deporte ta amplia.

Lotto di Deporte kier limita e autoridad di minister di Deporte, den e fundacionnan aki, mirando cu tin un cambio di asignatura. Sr. Oduber ta hay’e iresponsabel cu fundacionnan ta lanta, dia 21 di September, sabiendo cu tin eleccion dia 22 di September. Un fundacion a wordo lanta, y minister no ta haya cu esaki ta miho manera pa atende cu asuntonan serio asina aki.

Un otro cuestion ta, cu Piscina Olimpico ta wordo renoba, y e minister ta di acuerdo cu esaki, ya cu e ta necesario. Y den cuadro den maneho di Deporte, nan kier bay over na mantencion y prevencion di tur facilidad. Dus, enbes di laga un facilidad decai, bay den mal estado, a cuminsa preveni y mantenenan, cu e gasto ora di renoba ta bira menos.

Mas aleu, e minister a compronde tambe cu dia 20 di November, un contracto a wordo firma cu un compania, cu tabata tin un destaho pa bay renoba esaki. Esaki no ta e miho manera, mirando cu tin un gobierno nobo, es tempo ey tabata tin e fase ultimo di formacion. E bestuur di Lotto tabata sa cu tin un gobierno nobo na caminda.

Tabata mas elegante pa laga e gobierno nobo sinta, pa sinta hunto cu e minister di Deporte nobo, splica kico ta den pipeline, wak si e minister ta di acuerdo anto e ora ehecuta decisionnan asina. Nan not a haya cu esaki ta miho manera, di keda firma contractnan, compromete e gobierno actual, siendo cu e gobierno actual no tabata parti di ningun negociacion, e no tabata informa kico ta e situacion di Lotto, ya cu nan a cuestiona e maneho di Lotto.

Tur entrada genera pa Lotto pa Deporte, mester bay bek den deporte. Sea ta renegocia e contract cu Canadian Bank Note, of lo mester wak, busca conseho huridico, pa wak ki posibilidad tin pa kibra e contract, cual no ta algo facil ya cu e contract a wordo firma pa 15 aña, cual ta algo inusual, ya cu normalmente ta firma un contract pa sea 1,2, 3 te 5 aña. Pero den e caso aki, nan a compromete 4 futuro gobierno cu Canadian Bank Note.

Si tin espacio pa kibra e contract aki, y e no ta costa pais Aruba asina hopi placa, aunke cu e gobierno ta duda cu esey ta e caso, mirando cu e contractnan aki ta waterdicht cu bo no tin espacio pa kibra nan y dado espacio cu kibranan, lo mester paga un schadevergoeding, loke kier evita, ya cu e situacion financiero di pais Aruba, ta asina precario financieramente, pero tambe ta algo, actonan iresponsabel pa firma un contract a largo plasa asina siendo cu mayoria placa cu wordo genera pa Lotto pa Deporte, ta keda Canada.

Deporte tin e atencion di e minister y e kier pone deporte pa traha hunto cu Salubridad dne sentido di prevencion. Nan ta bay busca expertonan pa yudanan den esaki. Nan lo bin cu campañanan informativo, pa inculca e importancia di movecion, di tin un bida saludabel. En todo caso, cartanan a wordo dirigi caba na e director di Lotto pa Deporte, pa e pone un paro na firmamento di tur contract. E minsiter kier haya inzage di tur documento di e contract firma cu Canadian Bank Note, di e fundacion nobo cu a wordo lanta cu ki intencion, e fundacion aki a wordo lanta. E minister kier un splicacion kico esaki ta e caso, pakico no a involucra e gobierno nobo, pa ki motibo a core lanta un fundacion prome cu eleccion.

Minister di Deporte a pidi un reunion cu e directiva di Lotto, pa haya un splicacion, ya cu nan kier un maneho diferente, nan kier pa tur bond deportivo haya mas di e subsidio. Na e momentonan aki, e placa cu ta wordo reparti bou di e diferente, un reparticion diferente, nan kier construi facilidadnan deportivo nobo, y mantencion di e facilidadnan di deporte, segun e minister di Deporte, Sr. Dangui Oduber.