Lotto pa Deporte a honra Keeley Maduro, Chiara y Sophia Petrocchi

St. Fundacion Lotto pa Deporte a organisa un evento di reconocemento na e 3 atletanan cu a logra medaya na e 2 Juegos Suramericanos de la Juventud 2017 na Santiago, Chile. E anochi aki e atletanan Keeley Maduro, Chiara y Sophia Petrocchi hunto cu nan mayornan a yega hunto cu FLpD, ASU y representantenan di algun federacion, na The West Deck pa asina celebra e logronan maximo.

Director di St. Fundacion Lotto pa Deporte, mr. Di-Stefano Wernet RA tabata contento di a organisa e encuentro na honor di e atletanan. Lotto pa Deporte ta mira e atletanan como role model pa otro hoben. Presidente di FLpD a indica cu e logro aki ta algo importante pa Aruba. Tambe FLpD e anochi aki FLpD a regala cada un atleta un “gift certificate” di un “weekend stay” na Boneiro.

Chiara Petrocchi a representa Aruba den e deporte di taekwondo na Chile y a gana e medaya di oro contra Brazil. Chiara Petrocchi a indica cu e gesto di FLpD pa elogia nan tabata algo hopi bon y esaki ta un motivacion pa nan por sigui, di cual nan por mira cu nan ta ricibi algo bek. Cu e evento aki e atleta ta sinti cu a aprecia nan como deportista, pero tambe e tabata algo great cu nan tur a bini hunto pa asina conta nan experiencia y con leuk nan a pasa na Chile. Pa loke cu por spera di Chiara Petrocchi den e proximo lunanan ta cu December e lo bay un “trainings camp” na Cuba y e lo ta preparando pa representa Aruba den e US Open na Februari. Tambe e lo ta preparando su mes p’e clasificacion di Olimpiada Hubenil na Tunez, cual e ta preparando su mes fuerte pa asina e por participa den e Olimpiada Hubenil 2018 cu lo ta na Argentina den luna di October.

Pa e hobennan Chiara Petrocchi ta un “role model” y pa cu esaki e ta desea pa tur hoben cuminsa haci un deporte. Tambe pa nan mira cu ta posibel pa combina un deporte, train profesionalmente y haci nan estudio, pasobra esaki ta posibel. “Mi ta desea pa tur hoben sigui e caminda bon. No haci droga, no haci maldad manera bebe of uza droga”, el a expresa.

Na Chile den e Juegos Suramericanos de la Juventud Sophia Petrocchi a competi den judo y el a gana medaya di plata. Pa su persona ta cu na Chile e experiencia tabata uno super grandi y nunca el a participa den esaki. Sophia Petrocchi ta haya cu FLpD a reconoce nan pa nan logronan, ta algo increibel. “Mi kier a gradici Lotto masha hopi mes pa loke nan a haci pa nos”, el a expresa cu contento. E torneo aki tabata un di e logronan mas grandi di e judoka y esey ta un motivacion p’e sigui haci su best. Cu e logro aki ta push’e p’e sigui y e sa cu e lo por logra cosnan mas grandi. Loke cu por spera di e judoka ta cu e lo sigui manera e ta bayendo of mas ainda, asina el a indica. Como un role model pa otro hoben, su conseho ta pa semper haci nan best y haci loke cu nan gusta. Tambe pa nan nunca lubida nan educacion y deporte.

Un otro atleta cu FLpD a reconoce tabata Keeley Maduro, kende a logra medaya di brons den landamento. E tabata contento di e reconocemento aki y a indica cu su experiencia na Chile tabata un ambiente diferente. Den su categoria tabata un competencia fuerte pero asina mes el a haci su esfuerso pa asina logra e medaya. “Tabata hopi leuk cu tur deporte a bin hunto. Tur tabata sostene otro y siña mas di e otro deportenan”, asina el a expresa. El a gradici FLpD pa reconoce, pasobra ta prome biaha cu nan a haci esaki y cu FLpD ta mira cu nan ta purbando di hiba Aruba su nomber dilanti.

Pa e por logra competi otro aña den e Olimpiada Hubenil, e ta purbando di haya su A-tijd, cu ta su duracion total di competencia, pa asina e por tin su luga automaticamente den e seleccion. E ta purbando di logra su A-tijd den 50m fly, cu ta e miho estilo di Keeley Maduro. Loke e falta ta 50 honderdste pa asina Keeley Maduro por logra p’e ta den e seleccion, di cual e falta algun competencia internacional pa competi y local. Como un role model pa hobennan el a conseha tur hoben pa corda cu estudio ta na prome luga y mester haci deporte, pasobra e ta bon pa salud y ta haya disciplina, respet y nan por mira con hopi esfuerso nan mes por pone den deporte.