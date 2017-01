Lotto, E Loteria di Aruba: Campaña Raspa y Gana di Pasco a saca nombernan ganado

Despues cu a cuminsa cu e campaña riba 31 di october, awe a saca e nombernan ganado durante e sorteo di Merdia di Lotto. E weganan participante tawata Gold Rush, Bonus Jackpot y Ten Times the Money. Durante e campaña mester a pega un ticket no-ganado di Gold Rush cu un di Bonus Jackpot na otro of pega un di Gold Rush y un di Ten Times the Money na otro y deposita esakinan serca un rebendedo.

A saca tur e nombernan ganado durante sorteo di Merdia, na Telearuba:

PROME PREMIO: 4 premio di 2000 florin CASH

1. Kimberly Croes – Catiri 63-G

2. Guliai Zhang – Isaacwagemakerstraat 5

3. Leo Geerman – Opal 23

4. Aurora Muñoz – Seroe Blanco 67-B

SEGUNDO PREMIO: 3 premio di 500 florin CASH

1. Rosie Palfit – Piedra Plat 61-E

2. Bosnie Harold – Savaneta 175-C

3. Rosie Palfit – Piedra Plat 61-E

TERCER PREMIO: 2 premio di 250 florin CASH

1.Jolanda Kelly – Palm Beach 146

2. Khenrick Luydens – Boegeorei 74

Palabranan di pabien ta bay na tur e ganadonan di e campaña di Raspa y Gana. Por pasa na Oficina principal di Lotto na Paardenbaaistraat 10, cu un ID valido, pa buska bo premio(nan).

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.