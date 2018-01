Lotto di Dia a parti 150.000 florin entre 57 feliz ganado

Diahuebs, 11 di januari, Lotto Di Dia a yega su jackpot maximo di 150.000 florin y e la wordo gana entre 57 persona. Riba potret por mira cu ya caba algun ganado a pasa busca nan premio di Afl. 2.631,- awe. Lotto sigur ta felicita cada un di e ganadonan aki. Lotto Di Dia a wordo gana cu Match 4 cu numbernan: 03-14-22-29-30, na e siguiente rebendedonan:

Cadena Alexander Noord, Candy’s Lottery, Monserat Lottery, Lucky Cher-Ann 2, Mabon Lottery & Snack, Rockies Lottery Dakota, Lucky Angel – 2 ganado, Quick Luck Lottery,Bo Skina di Suerte, Lucky Trailer – 2 ganado, Mezi Supermarket, Euro Lottery, Charming Lottery

Lucky Numbers Arendstraat, Elsa’s Lotto Playa, Roos Lottery, Lucky Numbers Sasaki – 2 ganado, Girasol – 2 ganado, Vegas Lottery, Lucky Numbers – 2 ganado, Hospital Deli – 3 ganado, Lucky Numbers Wilhelminastraat, Tarabana Lucky Lottery, Tele Uno II, Gily’s Lottery,¬†Gialis Lottery, Bloemond Lottery, JR-I Lottery, Indio Stewart Lottery San Nicolas, Bon Suerte Lottery, M&F Valero Essoville, Cura Cabay Lottery – 4 ganado, Lucky Taurus, Shahai Take Away, Wara Wara Lottery, Lucky Mac, Cadena Alexander Cumana, Lucky Star Lottery, Rocking Belly Snack & Lottery, RS Lottery, Lucky Snoopy, Manton Lottery, Rockies Lottery Savaneta, Lucky Budha Center y Get Rich Ponton.

Pabien na tur e 57 ganadonan di Afl. 2.631,- cu Lotto Di Dia! Pasa libremente na oficina di Lotto, na Paardenbaaistraat 10, cu ID valido y ticket ganado, pa buska bo premio.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.