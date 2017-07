Lotto cu diferente proyecto di deporte riba indole investigativo

Den un entrevista realisa cu Presidente di Stichting Fundacion Lotto pa Deporte, Sr. Di Stefano Wernet RA a bin splica cu Lotto ta bezig cu diferente proyecto di deporte di caracter investigativo, hunto cu nos Ministerio di Deporte Dr. Alex Schwengle, pa por haya data.

Segun Sr. Wernet ta conta cu den e mundo deportivo nos mester di cooperacion real, mas transparencia financiero, respet mutuo, responsabilidad y sigur haya e informacionnan/data nececario pa tuma e desicionnan corecto y duradero. Pa e motibo aki tambe Lotto ta contento cu Minister di Salubridad Publico Deporte y Cuido di Nos Grandinan, Dr. Alex Schwengle a acerca nan pa e diferente proyectonan di deporte. Un di e proyectonan grandi cu diferente biaha a elabora riba dje ta e “Multi-Functional Beach Sport Complex”. E oficina renombra PriceWaterhouseCoopers a haci un estudio riba e “Feasibility Study y “Social Economic Impact Assessment”, esaki ta un proyecto cu Lotto a financia. E planificacion di e proyecto aki ta encera mucho mas cu simplemente un stadion pa deportenan di playa, principalmente e ta na beneficio di nos mucha y hobennan.

Recientemente Ministerio di Deporte cu ayudo financiero di Lotto a organisa un seminario di deporte unda hunto cu e diferente stakeholdersnan manera ASU, COA, IBISA, SSA, Lotto, FFD y e federacionan deportivo a trata e “Governance Codes” pa deporte. Den e caso aki Lotto ta kere den un bon maneho, semper tin espacio pa cambio y mehoracion, esey tambe nan ta boga pe. Segun Sr. Wernet e no ta nada nobo, internacionalmente tin hopi desaroyo di “governance”. Den pasado a inicia cu esaki na Merca, despues a sigui pa Hulanda, Sur Africa y awo e ta rond mundo, pues no ta algo local pero internacional. Nos mira e desaroyo aki tambe na Fifa & IOC. “Governance” ta algo masha facil, bo mester tin un bon maneho, bon supervision y bon control, pero tur cos ta depende di e hende paso eynan e ta cuminsa.

Durante di e seminario tambe a trata e “Sport Visie Document” di Minister di Deporte, Dr. Alex Schwengle. Mirando cu no tin un investigacion cientifico riba tereno di deporte entre otro pa haya data, aki a contrata Dr. Bob Heere, un experto Hulandes di Universidad di South Caroline, riba tereno di deporte cu ta haciendo diferente investigacion acumulando data, esaki pa despues tuma bon desicionnan pa futuro.

Mester bisa cu Minister di Deporte a pidi Lotto tambe e ayudo pa un investigacion tecnico pa investiga e facilidadnan deportivo na Aruba y nan condicion, si tin demasiado facilidad of tin di menos. Segun Sr. Wernet riba e tema aki mester ta masha cauteloso pa motibo nos tin limetenan financiero mester wak kico realmente ta prioridad y unda miho e placa por wordo inverti, kisas den e propio atleta y e coach of tambe den e maneho, “Sport Management”/directiva. Pa e motibo aki tambe tin e investigacion tecnico andando riba e esaki.

Por ultimo Sr. Wernet kier a quote palabranan di un legendario futbolista esta Alfredo Di Stefano kende a bisa; “No One Player Is As Good As The Sum Of A Team”,cu otro palabra laga nos haci teamwork, bo por ta talentoso pero boso no por logra mas cu un team.

Laga nos boga pa mas union den deporte y pa yuda deporte realmente cu un curason sincero, principalmente nos hubentud cu ta nos futuro di mañan.