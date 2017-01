Lord Snowdon, ex casa di Princes Margareth di Inglatera a fayece

Fotografo di sociedad y cineasta Lord Snowdon, kende a casa cu Princes Margareth di Inglatera a sigui forma parti di e famia Real Britanico, aunke cu nan a divorcia despues di 16 aña di matrimonio. E tabata tin 86 aña.

Buckingham Palace den un comunicado a bisa cu Reina Elizabeth II, ruman di Margareth, a wordo poni na altura.

Snowdon tabata un di e fotografonan mas famoso di Inglatera y tabata un di e poco miembro di e famia Real cu tabata traha pafo di cas, despues cu el a casa cu Princes Margareth y su reputacion como fotografo a crece despues di esaki.

Princes Margarita mes a fayece na 2002.

Snowdon nunca a duna declaracionnan na prensa tocante su matrimonio of e razonnan pakico su matrimonio no a funciona. El a hasta nenga di skirbi un buki tocante esaki, un posicion pa cual el a gana admiracion di e publico.

E ex- casa di Princes Margareth a nace como Born Antony Armstrong-Jones, y tabata tin un reputacion stabiel como fotografico di sociedad, na momento cu su persona y Princes Margareth a sorprende Gran Bretaña cu nan compromiso na Februari di aña 1960.

E tabata un persona como convencional, artistico y no mes rico cu Margareth su otro prospectonan. E no tabata wordo mira como un candidato cu prospecto pa casa cu Margareth.

Snowdon a casa cu Margareth den Westminster Abbey den e prome matrimonio di realesa televisa. Y cualkier duda cu e pais por tabata tin den su persona, a keda bari for di mesa na momento cu e pueblo a realisa cu porfin Margareth a haya su gran amor.