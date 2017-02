London a opone na otro referendum riba e independencia Escoses

EDINBURGH, Escocia – London no lo yuda Escocia pa celebra otro referendum riba su independencia di Reino Uni durante e actual legislatura cu lo caba na 2020, e minister di Defensa Britanico, Michael Fallon a bisa diahuebs.Edinburgh

“No, lubida,” Fallon a responde den un entrevista cu e corant escoses Herald, ora cu el a wordo consulta si e lo facilita un consulta nobo despues cu Escosia vota pa keda den Union Europeo na Juni di 2016.

E hefe di e Gobierno di Escocia, Nicola Sturgeon, “tin cu respeta e decision di Escocia di 2014 di keda den Reino Uni y e decision di Reino Uni di bandona Union Europeo. E respet ta funciona ta bin di tur dos banda,” e minister a añadi.

E escosesnan a vota 55 contra 44 porciento na fabor di continua den Reino Uni den 2014 y e prome minister Theresa May a reitera cu no ta kere cu ta existi e necesidad di un di dos referendum.

Escocia, un di e cuater paisnan cu ta forma Reino Uni, a vota pa continua siendo miembro di Union Europeo na Juni, pero Reino Uni a eligi bandona e bloke, desencadenando pedidonan di e Gobierno di Sturgeon pa un referendum nobo independista.

Sturgeon a bisa diahuebs riba Twitter, cu e lo ta un “medida desastroso” di parti di London blokia un referendum di independencia. E respaldo pa e independencia Escoses ta ainda di un 45 porciento, mescos cu na 2014, segun encuestanan.

May ta considera cu e intento di Escocia pa e independencia a resolve den e referendum di 2014, un votacion cu tabata “legal, husto y decisivo”, un vocero di e prome minister a bisa di diahuebs.

“Nos ta kere cu e tema aki a soluciona na 2014. E encuestanan reciente no ta sugeri cu no tin un gran cambio den e posicionnan riba un di dos referendum,” e vocero a bisa periodistanan.

Fuente: Reuters