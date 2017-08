Loke a pasa na Merca ta algo pa nos siña di dje

Loke a pasa na Texas y Houston ta algo pa nos tene na cuenta, cu ora saka un boletin pa prevencion pa asina tuma e pasonan necesario.

Segun Rino Hermans, di Rampenbureau, esaki ta algo cu por a sigui’e di cerca y ta un señal ora cu na Aruba ora saca un alerta, ta hustamente pa evita loke Texas ta experenciando awo. Nos conoce nos cultura cu ora alerta pueblo, y nada no a pasa, ta ora cu nos ta hoga den un glas di awa. Pero hustamente Rampenbureau, hunto cu tur e otro partnernan cu ta Brandweer, Polis, DVG, Sociale Zaken, kier evita loke ta sosodiendo na Merca. Pa e pueblo Arubiano sigui e noticianan aki di cerca y mira un experiencia unda cu a neglisha pa di dos biaha, pasobra New Orleans tambe ta pasando den dje atrobe. Aruba su peliger mas grandi ta inundacion. Esta luganan conoci cu ta bay bao di awa. Ora cu alerta, ta pa evita loke cu Merca ta experenciando awor aki.

Por a mira cu nan a haya problema cu awa y cu awa no a circula. Nos ta rondona pa lama, nos tin chens pa hay’e double. Nos mester ta prepara den tur sentido. Nos no mester lubida cu den un mal tempo lama ta bay subi. E fluho pa bay bek lama den su forma natural, ta bay encontra contratiempo pa e awa sali for di e tera pa lama y esey ta duna cu hopi biaha ta ripara con Madiki ta bay bao di awa, pasobra ta e parti di mas abao cu ta yega lama. Si lama subi, e ta bay keda pega na Madiki. Por wak’e tambe na Palm Beach, cu Bubali Plas ta yena, Palm Beach ta haya un flood area.

Rampenbureau ta na altura cu esey ta un di nan mankement. Ta pesey ta alerta hende pa bay prepara. Una bes cu saca un alerta ta pa evita cu ta haya hopi daño, den e caso aki material den e casnan, cu ta conoci pa cada biaha cu haya mas cu 80 mm di awa, den menos cu 2 ora, ta den un situacion cu por lo menos 120 cas ta bira victima na Aruba.

E temporada aki sigur lo bay bira mas activo. Harvey a demostra cu el a pasa banda di nos, bay direccion Merca. Hermans a splica cu ta keda mantene esaki. Pronosticonan ta mustra cu e lo bay ta mas activo di loke nan a pronostica den e prome mita di aña. Awor aki ta bay drenta den e periodo mes cu ta mey mey di September, pa mey mey di October. Ta recomenda pa tur hende keda pendiente di tur noticia pasobra prensa di Aruba a informa suficiente. Awor aki, por lo menos e periodo aki, te cu dia 1 di November, keda pendiente pa e noticianan, pasobra prensa Arubiano lo bin cu update. Ta hunto cu Meteo y Rampen bureau y demas stakeholder den esaki, lo informa kico ta nan pronosticonan y con kier pa prepara. Pa por biba un tiki mas conciente di sigui noticianan di cerca. Sigur sigur pa e mal temponan cu ta bay pasa rond di Aruba.

Sigun Hermans, ta trahando riba un sistema pa por comunica cu pueblo total ora tin un caso di emergencia.

Awor aki ta bezig ta test’e internamento cu tur e departamentonan cu nan empleado. Una bes cu e fase eynan keda cla, lo implemente general y ta purba di prome cu e piek di temporada di horcan, mey mey di September, cu e ta den funcionamento pa pueblo en general. Awor aki caba e ta den su test fase cu tur e departamentonan, con e ta funciona y despues di esey ta bay generalmente pa pueblo.

Ainda ta bezig cu SMS. Esnan cu ta di e organisacion mundial di meteorologonan, lo bay yuda. Riba Smartphone lo bay tin un alerta, aunke cu SMS ta riba planning.

Hermans a agrega cu esaki ta un ehempel y loke el a menciona, pa sigui noticia, aunke cu bo no ta custuma. Den e dianan aki pone atencion riba tur desaroyo di tempo. Awendia noticia na Aruba ta online, riba radio y television. Join un di nan pa por lo menos haya informacion pa e tempo no garabo di sorpresa, loke a pasa cu Texas actualmente.

E garantia cu nos hendenan ta sigui e desaroyonan di cerca y sigui noticia pa keda bon informa.

Bishitanan na scol lo sigui den di dos siman di September pa cuminsa informa.

E prome dos simannan, e scol ta bezig cu nan parti di administracion interno. E prome siman di September ta cuminsa acerca tur e scolnan pa pone nan riba un schema y djey ta start sali. Esey ta garantisa cu tur aña Rampenbureau ta acerca e scolnan pasobra nan ta kere cu aki 10 aña e muchanan ta bira un adulto conciente di ta prepara pa cualkier eventualidad cu por ta un desaster.

Esaki ta e base pa e cas sa cu e mucha por yega cas y bisa nan algo y tuma conseho di e mucha. Hermans a splica cu nos tur tabata mucha y sa con nos por keda zeur. Si e mucha a haya un bon splicacion cu esey ta peliger, e no ta bay permiti su mayornan haci’e pasobra e sa cu ta peliger. Y despues di algun aña e ta bay bira un adulto conciente, e ora nos lo tin un comunidad cu ta pensa riba siguridad di un famia, siguridad di bo bario, siguridad di un pueblo.