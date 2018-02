Locutor Oscar den un solo aña a gana riba 100.000 florin for di Gobierno anterior

Hopi investigacion a y ta tumando luga actualmente unda financia mester a entrega rapport completo na e gobierno actual unda tur e placanan a bay for di Gabinete Eman di 2009 te cu 2017. Aña pasa y hopi mas prome comunidad sa cu tabata tin algun locutor local y hasta uno stranhero tabata ataca e politiconan di mep cu tabata den oposicion y hasta cuestiona e pueblo cu tin un bon trabou andando pero e caha di Aruba mes tabata bayendo basta miyon atras. Tabata usa radio emisora pa lastra tur tipo di hende tanto un dama locutor y e cabayero Oscar cu tabata usa e frequencia di radio Latina Fm. E pagonan aki tabata bin for di tres diferente Minister unda e ta keda paga pa asina promociona e minister bay off.

Mientras den aña 2017 e si a yena su saco cu riba 128.550 florin pero ainda tin mas documento di añanan anterior unda el a keda paga pa habri un pagina di noticia y cobra miles di florin pa aña, e locutor aki sigur a cobra basta miles florin pero poco poco e documentonan ta yegando den nos post. E pregunta ta tanto cu e persona aki ta apoya e personanan latino kico el a haci pa nan nada, a promete yen cos pero el a prefera usando radio emisora pa cuestiona hende, ataca y trece mentira na e comunidad pero tras di e microfon di radio tabata gana miles pa aña.

Otro siman nos lo publica mas, debi cu e envelop den e postbus a bin carga cu basta recibo di personanan den prensa cu a gana basta placa, locutor, persona cu ta handel marketing y otronan pa promociona minister riba nan media y intercambio ta cobra.

