Loapi , virus cu ta afecta telefonnan Android

Loapi ta un virus cu ta afecta telefonnan Android y e ta multidisciplina pa cual e por tin un impacto den varios funcion di e telefon.

El a wordo descubri pa e compania di Cybersecurity Kaspersky Lab cu ta sigura cu e paisnan di America Latino cu a registra un cantidad grandi di telefonnan contamina ta Mexico, Brasil, Chile, Panama y Peru

Mexico ta e di cuater pais mas afecta na nivel mundial pa un malware cu a extende su mes pa Merca y algun pais di Europa.

Loapi ta propaga su mes a trabes di anuncionan cu ta gaña di ta antivirus of aplicacionnan pa adulto y tin un metodo hopi complica.

Una bes e wordo instala, e ta pidi e derecho di administrador pa tuma control di e aparato y asina por instala modulonan cu ta afecta varios funcionnan di e telefon. E accionnan cu e malware por realisa ta:

– Permiti publicidad invasivo

– Control di message

– E ta abona ariba servicionan di pago via SMS sin laga rastro

– E ta haci atakeann DDos cu ta inunda un portal cu junk te cu e no por ricibi mas bishita ariba e webpage

– E ta haci uzo di e recursoann di e telefon manera e energia y e conexion di internet, pa crea un tipo di criptomoneda.

Superpoder

E virus complica aki ta elimina hasta su enemigonan.

E ta den un aplicacion dedica na deshaci di e malware, e lo manda mensahenan falso sigurando cu e app tin un software malicioso y ta pidi pa elimina esaki. Si e usuario nenga di haci esaki, e malware lo aumenta e canitdad di aviso te cu ultimo toch ta elimina e aplicacion.

Nikita Buchka, experto den siguridad di Kaspersky Lab a sigura cu e virus aki ta un tipo di virus cu ta tur caminda.

“Loapi a incorporado casi tur e caracteristicanan posibel den su diseño pa por wordo uza pa diferente tipo di actividadnan malicioso cu e intencion di gana placa ilegalmente”.

Buchka ta sigura cu aunke e virus no tin e capacidad di accede na tur e datonan di e creditcard, si e por “destrui e telefon” pasobra cu e ta domina tur e funcionnan, lagando e telefon inoperativo. E ta hasta capaz di genera un carga di trabao asina grandi cu e terminal ta bira cayente y ta daña e bateria.