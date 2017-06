Un planta di kima sushi ta e miho solucion

Sr. Victor Robert, Director Interino di Serlimar, a splica cu tin plannan pa trece un planta cu ta kima sushi sin haci daño na medio ambiente na dump. E ta amplia.

Sr. Robert a splica cu un incinerator no ta barata, esey ta costa hopi placa. Pero e mashin aki lo no bay produci huma, y esaki lo no sali pafo den e aire. Basicamente por bisa cu lo mester bin un planta nobo na Parkietenbos. Unda e landfill ta aworaki, ya no ta bay kima eynan mas.

Si tin ideanan pakico lo bay uza e landfill na Parkietenbos, pero e Ministernan mester dicidi kico ta bay ta e miho opcion pa e landfill. Pero nada lo no bay wordo kima mas na Parkietenbos. Di awo pa fin di aña, nada lo wordo kima mas eynan. Minister Mike de Meza a bisa cu esaki ta algo nacional e ta. Asina leu el a bira caba. Tur hende tin beneficio pa e landfill tin awor, manera cu e ta aworaki, lo mester yega na un fin.

Tin hopi rumornan cu ta core di kico lo bay haci cu e landfill, y hasta cu lo cera e dump na Parkietenbos. Segun Sr. Robert, no por cera e landfill asina ey no mas. Aruba ta chikito, no por benta tur e sushi unda cu ta. Paso e ta bira manera un desaster y mester tene cuenta cu Aruba, ta biba di turismo, y si e ta un desaster, turistanan lo no bin mas Aruba.

Di tur manera, lo mester bin cu un solucion den corto tempo. Esaki kiermen, den un paar di luna, dos pa tres luna, e ekiponan nobo, lo mester ta na Aruba. Esaki segun Sr. Victor Robert, Director Interino di Serlimar.