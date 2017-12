Lo reuni cu tur stakeholder pa evita cu e situacion na ASTEC ripiti

Aparte di ASTEC, tin mas stakeholdernan cu mester tene contactonan estrecho pa e situacion na ASTEC y cu tur por sinta na mesa pa regla pa problemanan asina aki no bolbe ripiti. Sr. Roland van Trigt ta splica mas ariba esaki.

Na cuminsamento di luna, caminda cu comercio ta mas dependiente ainda pa cu su productonan, cumisna cu dialogonan trempan, pa asina make sure cu no tin nada pa stroba e proceso. Esey ta bay tuma un contacto cu sharehandlers, cu ASTEC, ATIA, cu e diferente protagonsitanan. Esaki ta pa evita cu un radiacion tuma luga, cu ta di vital pa importancia pa Aruba su economia.

ATIA a papia cu ASTEC y esaki a presenta basta estadistica y loke hende no ta realisa cu e waf di Barcadera ta un waf cu ta wordo uza na un averahe menos cu 50% di su tempo. Cu esaki, Sr. van Trigt a bisa cu ora cu haci inversion den algo, p.e. den training, etc. Naturalmente mester bisa cu Aruba mester di un waf di 5 cranes of unda 5 barco por para. Pero e waf cu nos tin actualmente ta wordo uza na menos di 40% di su capacidad. Ey ta wak cu e reto mas grandi cu tin, ta e frecuencia y horario di e barconan. Barconan sa ta laat, y nan sa tin diferente hora. ASTEC a mustra boluntad di traha di mainta te cu anochi laat, na un diferente rate. Esey tin biaha ta decisionnan ta pa barconan bisa, cu nan ta laga Aruba para un rato y ta bay Corsou. E barconan no solamente ta bin Aruba, pero nan ta barconan cu ta bishita otro islanan den nos region. Tin biaha nan ta tuma un decision, cu ta bisa cu, pa motibonan di costo of otro motibonan di nan interes, nan ta dicidi di bishita un otro isla prome cu Aruba.

Eseynan ta cosnan cu ATIA ta bay educa su mes mas den dje, pero pa purba di tin mas contacto di e stakeholdernan, pa asina tin e siguransa di un fluho continuo, segun Sr. Roland van Trigt, director di ATIA.