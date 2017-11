Lo prolonga di Encuesta di Forsa Laboral (EFL 2017) te cu dia 7 di December

Departamento di Labor y Investigacion ta anuncia cu lo prolonga su di shete Encuesta

di Forsa Laboral (EFL 2017) di 1 di december te cu dia 7 di December 2017. E asina yama

“natellingsweek” aki lo sirbi pa logra entrevista e hogarnan cu pa un of otro motibo no por a participa den e periodo stipula pa efectua e EFL 2017 cual tabata di 3 di November te cu 30 di November 2017.

E EFL 2017 ta tuma logra den cooperacion cu e Oficina Central di Estadistica (CBS) como tambe di Banco Central di Aruba. E EFL 2017 tin como meta e formamento di un imagen actual y completo di e mercado laboral di Aruba. Un meta importante di e EFL 2017 ta e midimento di e cifra di desempleo pa Aruba. Pa medio di e informacion recogi tambe lo determina otro caracteristicanan y indicadornan importante di e mercado laboral cu ta necesario pa un analisis mas profundo di e mercado laboral, manera e.o. e grado di participacion y e nivel di educacion di e trahadonan. E datonan y e tendencianan señala lo sirbi esunnan cu ta stipula maneho, gobernantenan, investigadonan y empresarionan pa nan mehora y rafina nan maneho pa cu e mercado laboral.

Con bo persona por yuda?

Pa e EFL 2017 a scoge un muestra di adresnan reparti riba henter Aruba. Si bo adres a cay den e

adresnan scogi, nos ta pidi’bo cordialmente pa duna bo colaboracion na nos encuestado. Den e

encuesta aki lo entrevista solamente esunnan di 15 aña bay ariba. No ta importa si e persona ta traha of no. Pa medio di e cuestionario lo contesta algun pregunta riba bo situacion actual riba e mercado laboral. E encuestadonan lo bishita e adresnan selecta di dialuna pa diadomingo entre 08.00 a.m. y 08.00 p.m. E encuestadonan lo identifica nan mes cu un badge special di DAO y nan lo bisti un t-shirt cora cu nos logo. Den caso cu no tin ningun hende na cas, e encuestado lo laga un carta atras cu su number di telefon. Nos ta pidi’bo pa por fabor tuma contacto mas lihe cu ta posibel cu e encuestado pa traha un cita cun’e. Tambe bo por yama DAO pa asina traha un cita.

Privacidad

Lo procesa tur informacion anonimamente y lo public’e solamente den forma agrega. Bo privacidad ta garantisa pa Departamento di Labor y Investigacion. Bo informacion lo contribui na mehora e bista riba desaroyonan den e mercado laboral di Aruba. P’esey bo participacion na e EFL 2017 ta esencial. Nos ta gradicibo di antemano pa bo participacion na e EFL 2017. Pa mas informacion riba e Encuesta di Forsa Laboral 2017, por tuma contacto cu number di telefon 523-7720 y puntra pa un di e trahadonan di e Oficina di Investigacion di Mercado Laboral (Bureau Arbeidsmarktonderzoek).