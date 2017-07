Lo organisa diferente actividad pa recauda fondo pa ASOCOL

Sr. Jonathen Wever a splica kico tur lo bay haci dia 23 di Juli pa lanta e ASOCOL back pa Aruba. E ta splica.

Dia 23 di Juli, ASOCOL lo celebra Dia di Independencia di Colombia, cual ta 20 di Juli. e fiesta lo tuma luga na Villa Floralina, cual ta un cambio ya cu durante e ultimo añanan esaki a tuma luga den Entertainment Center. E idea ta pa cambia un poco e celebracion y haci esaki algo mas familiar. E actividad lo cuminsa probablemente pa 2 or di atardi, pero e ora exacto ainda no ta defini. Pero e activida lo sigui te cu mei anochi. Lo tin diferente actividad, e.o., musica, dj’s, acto protocolario tambe lo tuma luga, tambe lo tin actividad pa mucha. Bar y cushina lo ta bon surti. E dia aki lo celebra Dia di Independencia di Colombia y tambe e lo ta prome actividad di e directiva nobo. ASOCOL kier a invita e pueblo completo, ya cu e ta un asociación di amigonan di Colombia. E dia aki lo no cobra pa entrada, pero loke nan ta pidi ta un donacion, y esaki lo ta un forma di fundraising pa asina ASOCOL por sigui duna asistencia na comunidad.

Sr. Wever a sigui bisa, cu si tin cualkier persona cu kier bira miembro, por acerca cualkier miembro di directiva di ASOCOL. Loke nan kier logra cu e prome actividad ta pa wak cuanto placa nan ta haya di e actividad. P’esey nan ta haci nan best di haya donacion y sponsor posibel, pa asina minimisa nan gastonan. Y a base di esey, nan lo dicidi ki sorto di actividad nan lo organisa siguiente biaha. Nan tin algun ideanan, pero tur cos ta depende di e sponsor y e loke nan recauda e dia di e fiesta di 23 di Juli, segun Sr. Jonathan Wever.