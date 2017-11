Lo mehora e comunicacion entre Arubahuis y Arubanonan na Hulanda

Dialuna a tuma luga e huramentacion di Sr. Guilfred Besaril, como Minister Plenipotenciario na Hulanda. Sr. Besaril ta splica mas di e retonan su dilanti, awo cu e lo ta Minister Plenipotenciario na Hulanda.

Sr. Besaril a splica cu te na ultimo momento a keda cla cu e formacion di e gobierno. Y minister presidente di pais Aruba a dedica hopi oranan largo pa yega na e miho gabinete. Den su luna cu e tabata presidente di parlamento, den e diferente reunionnan ey, pa loke ta e contenido di e reunionnan ey, e la sa di demostra cu e por carga e peso di responsabilidad.

Eynan a bira cla pa lider di gabinete, cu esey ta momento cu pa loke ta e relacion di Aruba cu Hulanda, e oportunidadnan economico di Aruba pa Hulanda, e studiantenan cu tin ayabounan. Hasta esunnan cu ta bayendo ayabou pa motibonan medico y asina ey tin diferente otro oportunidadnan huridico pa atende cu nan, el a yega na e conclusion pa ta e persona indica pa bay carga e responsabilidad ey. Asina a yega na su persona pa bira e proximo minister plenipotenciario. E retonan ta grandi, Arubahuis mester di atencion pronto, como tambe Arubianonan na Hulanda. Esunnan na Hulanda, tin famia na Aruba. Hopi biaha ta mira, cu si bay Hulanda, lo ta leu di Aruba. Ta cada un ta dicidi si Hulanda ta leu of no.

Mas aleu, Sr. Besaril a sigui bisa cu e lo bay take care di e colonia Arubano na Hulanda y pa nan ta trankil. E comunicacion y organisacion lo ta parti di mas transparencia. E motibo principal ta cu no conoce e background di kico ta sosodiendo. Mas transparencia tin, mas nan sa kico tur ta anda, na e manera con e ta comunica, via boca, pero hopi cos tin di bay via papel. Si e comunicacion ey mehora, no solamente di banda di esun cu ta acerca Arubahuis pero tambe vice versa. Si esey mehora, e ora e relacion entre esunnan cu ta bin busca un servicio na Arubahuis y kico Arubahuis, como e cas di Arubanonan na Hulanda, ta brinda, ta bay mehora.