Lo enfoca riba introduccion di un banco di data

“Cu asombro mi a nota durante e debate di Camara di Comercio cu un candidato di AVP a tuma literalmente over plannan cu mi a bin ta treciendo pa loke ta mi vision pa Aruba su enseñansa. Riba su mes mi ta sinti honra pasobra esey ta demostra cu e direccion y vision cu mi tin ta uno corecto y na final di dia, si mas hende sigui e pasonan aki ta Aruba ta sali gana. Awe mi kier elabora un poco mas riba ‘Educacion: Plan 2035’, enfocando riba introduccion di un banco di data y e importancia pa sector priva ta un aliado di enseñansa,” segun candidato riba lista di MEP, Sharlene Starke.

Manera ya caba mi a bisa den e ultimo relato. lastimamente nos mundo di educacion ta nabegando manera un barco sin rumbo. Esaki ta keda refleha tambe na e hecho cu studiantenan ta bay studia afo, sin sa cu locual nan ta studia pe lo tin trabou pa nan na Aruba. Den otro palabra, nos ta lagando nos studiantenan aventura cu nan estudio, cual ta resulta cu nan ta prefera di keda biba afo, unda nan tin miho chens pa trabou. Esaki ta trece cu ne un ‘desperdicio’ di celebro den nos mesun hendenan local. E problema ta obvio, no tin un structura cu ta duna un imagen real di e situacion y kico mester ta prepara p’e. Con nos sa kico mester si nos no sa kico tin? Educacion ta e yabi pa progreso di nos pais pero e ta encera un ingrediente clave: informacion.

Banco di data

E creacion di un banco di data ta tuma esfuerso di dos partner clave, gobierno y sector priva. E rol di gobierno ta pa medio di su departamentonan manera entre otro di enseñansa, labor, DIMAS, economia y asuntonan social. E rol di sector priva ta indispensabel ya cu ta nan ta carga economia di Aruba y tin e informacion di kico nan tin awo y kico nan ta bay tin mester den futuro. Apart di e dos partnernan aki, e contribucion di instancianan manera KvK y CBS tambe ta di importancia.

E banco di data aki mester ta e punto central unda tur e informacionnan ta drenta, ta wordo analisa y ta keda publica di biaha riba un website di forma cu tur hende, principalmente studiantenan tin acceso na dje. Door di tin un database, bo por sa di trempan kico bo ta bay tin mester aki 10, 20, 30 y te hasta 50 aña. Bo ta duna asina aki tambe un miho oportunidad pa studiantenan regresa Aruba y aporta na nos economia.

Como ehempel, un studiante cu tin interes pa e sector tecnico por subi riba e website y wak pa medio di esaki den cua ramo tecnico exacto lo tin oportunidad of scarsedad aki algun aña. Tambe e por wak adelanta cu den cierto ramonan ya caba tin suficiente experticio y cu e ta satura pa tanto aña su dilanti. Asina aki e por pone den balans su escogencia di estudio.

Pa sector priva, esaki ta encera cu for di trempan nan lo tin un idea kico ta e expertonan cu tin y kico lo bay tin den futuro. Di e forma aki e ta baha gastonan operacional tambe paso pa trece un trahado di afo no ta nada barata.

Un banco di data lo trece sostenibilidad real pa nos mundo di educacion y sector laboral. E ta un esfuerso cu ta pone nos hendenan local central y ta garantisa progreso di nos pais. Cu e banco di data aki, parti esencial di e plan di educacion pa 2035 ta pa nos tin mas hobennan experto Arubiano na Aruba!