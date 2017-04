Lo cuminsa yuda pa yena formulario di belasting dialuna awo

Departamento di Impuesto ta informa su clientenan cu dialuna awor, dia 24 di April, lo sigui cu e campaña pa brinda asistencia pa cu yenamento di e formulario di declaracion (aangiftebiljet) di inkomstenbelasting 2015. E campaña lo start dialuna, dia 24 di April y lo continua te cu dia 26 di April proximo y e biaha aki lo duna ayudo na Biblioteca Nacional na Oranjestad. Tur cliente cu ta cumpli cu e condicionnan pa ricibi ayudo ta bon bini. Acudi awor, no tin mester di haci un cita.

Kendenan por participa?

1. Tur persona soltero cu tin un entrada bruto di no mas cu Afl. 75.000,-;

2. Tur persona casa cu – hunto – tin entrada bruto di no mas cu Afl. 150.000,-.

No por brinda ayudo na esnan cu tin un empresa propio of cu ta traha riba nan mes.

Na unda lo duna ayudo?

24 – 26 di April 2017 na Biblioteca Nacional – Oranjestad 8:00 am – 12:00 y 1:15 pm – 4:00 pm

Trece documento

Departamento di Impuesto ta pidi su clientenan pa trece e formulario di declaracion hunto cu tur comprobante necesario relaciona cu entrada y gasto, tanto na Aruba como den exterior.

Entrega e declaracion

Ta hopi importante pa yena y entrega e formulario di declaracion na tempo. Asina e cliente por evita un cobransa taxativo. Ademas e tin oportunidad pa haci uzo di su derecho pa deduci e gastonan cu ta fiscalmente aceptabel. Si no entrega e formulario of entrega esaki laat, e cobransa lo inclui un boet di 5% di e impuesto cu un minimo Afl. 250,- y maximo Afl.10.000,-.