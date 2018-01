Lo cuminsa cu proceso pa un Korpsleiding nobo

Alto Mando di polis lo conoce desaroyonan nobo den Februari, segun minister di Husticia, mr. Andin Bikker.

Manera anuncia recientemente, minister di husticia tin como meta dia 1 Februari pa tuma decision pa e korpsleiding nobo. Esaki ta saliendo for di punto di bista cu por yega na un palabracion cu e Alto Comisario actual, ya cu si no yega na acuerdo cun’e, no tin vacatura. Mester recorda cu ora cu a asumi responsabilidad pa loke ta trata ministerio di Husticia, a encontra un situacion unda cu A, tabata tin un cuerpo hopi demotiva y B, a topa cu’n situacion caminda cu a nombra un posicion nobo pa cu e Korpschef pa e tuma un reto nobo den un setting di un Departamento cu lo mester wordo crea. Pero pa esaki no tabata tin presupuesto y tampoco nada a wordo formalisa debidamente, pa cual e minister a cuminsa cu’n proceso completamente nobo, pa busca presupuesto pa wak cual ta e posibilidadnan, pa wak kico ta e preciso ta e funcion di un Departamento nobo asina.

Entre tanto, e minister a tuma nota di cu el a hereda hopi casonan caminda cu cierto miembronan di Cuerpo Policial ta den luz menos positivo y esey ta lusa un luz negativo ariba full e Cuerpo. Mas di 600 persona ta traha en total den Cuerpo Policial y e minister ta impresiona cu e trabao cu nan ta haciendo. Ta lamentabel cu aki, aya tin un of mas integrante cu ta falta na e reglanan di disciplina, pa cual ta pone full e Cuerpo den un luz negativo.

Pero awo ta un bon oportunidad, pa tuma e decisionnan cu ya a anticipa, caminda cu lo yega na un palabracion mutuo cu e Korpschef actual. Na mes momento lo bin cu e decision pa e termino cu e Korpschef actual, cu si e ta bay cu’n reto nobo. E ora lo reemplas’e cu’n Korpsleiding nobo, temporario di un of mas miembro nobo. Esey ta tempo di un aña y na mes momento ta cuminsa cu’n procedura e ora pa solicita pa dentro di un aña tin un Korpschef nobo. E leiding ad interim nobo, lo tin tareanan specifico pa traha ariba e imagen di Cuerpo Policial pero tambe pa atende cu e casonan di disciplina y integridad.

E pueblo di Aruba y e Cuerpo tambe kier e trankilidad, cu kier bay bek na e situacion unda ta concentra ariba e siguridad y trankilidad di e pueblo, segun e minister a bisa.

Den pasado ta cu tabata tin e reemplaso ora cu tabata tin Korpschef, tabata tin un situacion unda cu a bin cu’n vacatura, cu a bin teamnan sea di dos of tres persona, cu tareanan specifico pa ad interim, pa un periodo y tareanan defini, por encamina e proceso pa trece trankilidad den e Cuerpo y den esey, bin cu’n procedura pa por solicita pa Korpschef definitivo.

Pa loke ta trata e atraconan, no por primi un boton y tur cos ta stop. Porcentualmente, e atraconan a baha. Esaki ta un proceso cu ta cana su caminda. Atracadornan ta personanan non grata, cu ta keda ilegal atras y ta comete atraconan. E pais bisiña ta pasando den un situacion social alarmante, hamas bisto y esaki ta pone presion ariba e.o. e indice di criminalidad cu tin na Aruba.

Pa combati esaki, e minister lo bay duna Cuerpo Policial e articulo 33 cu nan tambe por controla, ya cu tin mas persona indocumenta, y lo bin cu helicopter y drone. A caba cu e maneho integral di 2018 cu lo mester keda entrega e siman aki. Aki den tin e maneho delinea, un maneho structural, segun e minister di Husticia, mr. Andin Bikker.

Comments

comments