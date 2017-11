Lo bay traha pa institui un meldpunt pa atende cu casonan di abuso di mucha

E cadena social otro siman mester presenta un plan pa bay wak con ta yega na un sistema pa traha ora tin abuso di mucha den un forma di un meldpunt. Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta amplia mas ariba esaki.

Locual ta un di e puntonan cu a tuma decision ariba dje, ta e cadena social, departamentonan cu ta cay bou di Minsiterio di Asunto Social, otro siman lo presenta un plan, con pa atende cu e tema akinan, di abuso di mucha. Specialmente con ta bay institui un meldpunt, un punto central, unda tur hende, tur experto, tur profesional, pero famia y conocinan, por meld, pro atende cu e tema akinan, si un persona ta pensa cu un mucha ta victima di abuso.

No solamente esunnan cu ta traha den e area social ta bay atende cu e meldpunt aki, pero tambe esunnan cu ta traha den e area di salubridad, ya cu tin varios dokter ta wak esaki tur dia. Tur dia nan ta wak cu un mucha ta wordo abusa, pero nan no tin caminda pa meld esaki of nan no ta haya oido. Esaki ta bay caba, segun sra. Wever- Croes. Pasobra cu e meldpunt aki, nan tambe por trece e punto padilanti y e punto ta wordo atende cun’e. E parti di salubridad ta tuma tambe un reto adicional y esey e minister di salubridad ta reconoce, cu ta e tema di salud mental den nos comunidad. E ta un tema hopi serio cu a keda taboe cu niun hende no ta papia di dje.

Mas aleu, Sra. Wever- Croes a bisa cu ta toca tambe e parti di husticia. Paso ta tende demasiado biaha cu ora un hende bib dilanti mes, cu un keho asina e departamentonan encarga cu esaki no por atend’e cun’e. P.e. un Voogdijraad, cu lo haya e personal necesario pa por atende cu e problemanan aki. Si no inverti den un Voogdijraad, e problema aki no lo caba. A papia tambe di polisnan di bario cu ta hunga un papel hopi importante den esaki. Y a papia tambe di cambionan di ley, cu mester bin pa por brinda, di berdad, mas proteccion na nos muchanan.

E otro area importante den esaki, ta e area di enseñansa, ya cu enseñansa ta e porta caminda por wak tur e problemanan ta sosode. Den enseñansa a elabora ariba e tema di leerplicht, cual lo haya mas atencion. Actualmente tin un burocracia rond di e tema di leerplicht cu ta stroba eigenlijk cu docente y cabesantenan por meld aan casonan cu por a wordo evita, pero burocracia ta stroba. Mas informacion y conocemento di e ley di leerplicht na e cabesantenan di scol. E docentenan lo haya mas training pa detecta abusonan di mucha di trempan.

Ta pensando ariba un cadena integral, cu ta acapara Departamento di Asuntonan Social, Salubridad Publico y Husticia. Ta hunto mester atende cu e problema aki. Aruba a wordo conmovi cu e caso aki. Sra. Wever- Croes ta sinti cu a faya e dos criaturanan aki. Kisas no ta conoce e dos hobencitonan aki, pero si pa otronan cu ta pasando den casonan similar. E dos hobennan aki, no por trece nan bek, pero mester pensa kico por haci pa demas muchanan cu ta wordo abusa pero nos no ta haci nada.

Como gobierno a tuma decision. Pa e gabinete aki, e ser humano ta central y den e caso aki, e prioridad a wordo poni ariba e cadena ya menciona, caminda cu e departamentonan mester traha hunto pa evita cu esaki por bolbe pasa.

Pero ta tuma henter un comunidad pa logra algo realmente pa nos muchanan. Ta tuma henter un comunidad pa duna proteccion nan nos muchanan. Prome Minister ta manda palabranan di convivencia, di forsa na tur esunnan cu ta pasando den tur esunnan cu ta pasando den momentonan hopi duro y pa bo sa, cu akinan tin un gobierno cu tin oido, un gobierno cu kier evita pa algo asina bolbe pasa, y mester di comunidad pa logra esaki.

Sra. Wever- Croes a bisa di lo cambia leynan existente pa permiti hendenan haci e meldingnan. un docente tin biaha ora cu e bay demasiado leu den su melding, of un dokter, por hay’e den problemanan huridico, pa un dokter e por hay’e den problema pa su “geheimhoudingsplicht”. No pro ta asina cu un docente of un dokter ta hay’e den problema pa meld un caso asina.

No ta solamente un esfuerso pa bin cu e meldpunt, sino pa tin tras di e meldpunt, un ekipo grandi di profesional cu por atende cu cada melding. Paso despues e docente a tuma e curashi pa bay meld, den cierto riesgonan, pasobra e mayornan por bin, si ta un mucha cu ta wordo abusa na cas, busca problema, e mester wordo proteha. Si nada wordo haci cu e melding, ta keda mesun leu. Ta dos trayectorio, unda ta meld tur cos central. Loke ta traha ariba dje ta e ekipo cu ta atende cu cada melding. Esey ta compromiso y decisionnan cu a wordo tuma. No mag di tin nada di stroba un melding pa drenta. Si mester brinda proteccion na docentenan, docentenan lo bay haya training tambe con pa detecta kico ta abuso. Kisas si e docente no ta prepara pe, e docente ta pensa cu algo ta abuso, mientras e no ta abuso. Esey ta un parti di dje y mas informacion kico e posibilidadnan legal ta aworakinan. Pasobra cu un mucha cu no aparece na scol pa 2 luna, no ta un bel di alarma mester a wordo bati, ta hopi bel di alarma mester a wordo bati. Mester percura pa tin espacio pa por percura y garantisa cu muchanan ta wordo protehi.

Gobierno ta purbando di bin cu cosnan cu no ta costa placa. Pero den e caso aki, e ta bay costa placa. Y gobierno a dicidi cu ta bay pone e fondonan disponibel., Ora bisa cu ta pone e ser humano central, ta paso realmente ta pone central y no den palabra so. Y e placa cu e ta costa, no por wordo compara cu scapa bida di dos criatura inocente.

Aruba no por cuestiona cu ta bay pone mas profesionalnan den servicio, pasobra aworaki tur kier mira pa algo asina no sosode nunca mas. Lo bay traha pa realoca fondo pa zorg pa algo asina no sosode nunca mas.