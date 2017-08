Lo tin cambio di ruta pa Arubus dia 4 di Augustus

Segun director di Arubus, Theo Croes, door cu Wilhelminastraat ta bay wordo cera, e busnan lo wordo desvia y lo yega te na e rotonde di ex-Marathon, tumando man drechi, bayendo den La Sallestraat bay abao, yega te den Paardenbaaistraat, djey bay na man robes y bay sali bek na e stacion di bus. Esey lo bay ta diabierna, full dia, pa motibo di e entregamento di lista, te cu 5’or di atardi.

Mirando cu manera polis ta bisa, por spera un Oranjestad mas druk cu trafico compara cu normal, ta sinti cu nan lo por cay laat cu algun ruta. Segun Croes, e ta kere cu si. P’esey ta purba di desvi’e for di e area posibel. Door cu e mesun cos cu Arubus ta pensa, e otro autonan lo por coy e mesun rutanan.

Usuarionan ta bon pa tene cuenta cu esey y ta bon pa sali tiki mas tempran for di cas pa bay traha y tene cuenta cu e tin e posibilidad di retraso cu no ta den nan man.

Ta mantene e orario si. Ta depende di e trafico con lihe Arubus ta yega stacion.

Pa loke ta e busnan cu sa para na Doña Clara, usuarionan tin cu bay full den La Sallestraat, cual ta e unico opcion awor aki pa loke ta trata diabierna, of cana bay bushalte e ora, cual ta mas cerca.

E busnan chikito, segun Croes, lo bay haci otro cos, ta di supone cu nan tambe tin cu haci mesun cos, pasobra nan no por yega den e area eynan.

Arubus ta pidi comunidad pa tene cuenta cu e cambionan aki y no ta den alcance di Arubus. Ta purba di acomoda lo maximo y mas cerca posibel, cual ta e ruta alternativa aki cual nan ta bay uza. Tene cuenta cu esaki lo bay ta henter dia te cu 5’or di atardi, te ora cu e trafico normalisa.