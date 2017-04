Lo bay tin accion di sterilisacion di cacho

Parlamentario Donny Rasmijn a anuncia cu lo bay tin un accion un bes mas pa sterilisa cachonan di caya. E biaha aki lo concentra na San Nicolas. E parlamentario ta splica cu otro siman tin un grupo cu yama “United Dogs”, cu ta un fundacion for di Hulanda, cu ta bay bin haci un mass sterilization campaign na Aruba. Por a corda algun aña pasa, tabata tin un grupo cu a bin haci esaki na Aruba, unda cu tabata tin casi 400 cacho di caya cu a wordo sterilisa. E biaha aki, manera ya caba anuncia, ta na San Nicolas. Eynan tin un cantidad grandi di cacho riba caya y no tin nada mas miho pa bay den e area mes y haci e trabao aki.

E luga lo wordo anuncia despues, pero tin algun detaye ainda cu tin cu wordo prepara. Siguramente e grupo mes lo sali afo y trece esaki dilanti, ora tur e detayenan aki tey. E ta planea pa tin e mass sterilization aki, entre dia 3 y 6 di Mei. Loke ta wordo pidi na tur esnan cu ta biba p’ariba di brug, esta di Savaneta bin p’ariba, ta cu si bo sa cu unda cu tin grupo grandi di cacho ta andando, unda cu tin paranda di cacho, pa laga e grupo aki sa y pa asina nan por bay y tackle nan. Nan por bay gara nan y opera nan.

E ta rekeri ayudo di cada persona y por bay pa por tin contacto cu e grupo aki, por bay riba facebook y tuma contacto cu nan via nan pagina United Dogs y laga nan sa di e situacion. Hunto e problemanan aki por wordo soluciona. Por wak cu di banda di e doñonan di cacho, ta mira cu e responsabilidad ta creciendo. Ta wak cu di banda di e gruponan aki, NGO’s nan hopi trabao ta wordo haci. Diariamente e trabaonan aki ta wordo haci, pa gara cachonan di caya, hiba nan bay sterilisa nan y tambe ta mira di parti di autoridad, nan a cuminsa actua y hasta duna hende boet, pa ora tin abuso di bestia. Ta kere cu poco poco, pero sigur ta bin proteha e bestianan aki, caba cu e abuso cu ta tuma luga riba nos pais y controla tambe e cantidad di cachonan cu tin riba caya, e parlamentario a splica.