Lo bay tene listramento preventivo den areanan unda tin fever y grupo di persona

Minister Dowers kier a haci un apelacion na comunidad pa fin di aña tin periodo cu tur caminda lo tin tiramento di pagara y sigur lo tin alcohol den wega. Aña pasa tabatin un accidente basta serio banda di misa di playa dilanti Manuelito’s, y e aña aki pa tur hende ta conciente cu Polis lo bay tene un listramento preventivo den e area menciona tur hende cu bin den e area lo keda listra y lo bay tin suficiente Polis.

Si tin chauffeur cu a bebe di mas cu loke ley ta stipula lo bay over na confisca bo vehiculo pa bo no maneha esaki, y tin chens pa bo keda deteni tambe. No lo bay ta tolerante tampoco na e grupo cu ta buta fever unda aña pasa a dal hende durante fever.

Minister Dowers ta spera pa tur hende compronde na momento cu Polis duna instruccion pa ivita tur tipo di problema pa hala for di e area y ta spera cu tur hende coopera loyal cu e ordo di autoridad sino bo lo tin chens di pasa bo fin di aña deteni.

No por descarta cu por tin listramento preventivo den mas area rond di Aruba na e partinan di hotel unda ta conoci cu tin hende ta bay den e area ey pa causa problema y tambe pa bende droga. Nos no ta acepta e bendemento di droga den ningun area. Ta conoci cu e gruponan sa move di un area pa otro pero Polis por haci control tur caminda den cuadro cu e ley ancra cu ta duna Polis e autoridad pa haci esaki.

Maske nos kier pa tur hende pasa nan fin di aña trankil cu nan famia y ta spera di mira e comportacion cu nos a mira dianan di Pasco tambe pa cu aña nobo pa tur cos bay trankilo riba caminda.