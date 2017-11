Lo bay implementa e ley di leerplicht y lo train docenteann pa detecta señalnan

Minister di Enseñansa, Sr. dr. Rudy Lampe, den caso aki ya no por warda pa mas pasa, sino mester tuma accion lo mas pronto posibel. P’esey ya a cuminsa traha cu diferente departamentonan pa e ley obligacion di enseñansa.

E problematica aki di abuso di mucha, den nos comunidad door di e sacrificio, e dolor, e sufrimento, e tragedia humano, tur aworaki ta wordo obliga pa pensa den e mesun direccion, un tema cu a keda pendiente y aworaki tin cu actua ariba esey.

Nos sociedad, nos comunidad no por tolera mas abuso di mucha. Y minister di enseñansa cu e colaboracion cu e demas ministernan, hunto cu Prome Minister, a dicidi di bin cu un accion. E prome accion lo ta pa reuni cu Bureau Leerplicht pa bay wak unda tin obstaculonan burocratico, y tambe pa implementacion di e ley di leerplicht pa evita cu den futuro bo ta haya un situacion manera e caso aki, cu ya pa fin di Augustus, cuminsamento di September nan no a presenta na scol, toch no tabata tin e follow up necesario. Esey ta bay ta e prome accion.

E di dos accion ta pa reuni e siman aki ainda, cu esunnan cu organisatoriamente ta encarga cu e schoolhoofdenoverleg, pa asina aki, planea un encuentro cu e cabesantenan di scol, pa trainnan pa loke ta e conocemento di e ley di leerplicht. Esey tambe ta falta cu como cabesante bo ta mara na ley, despues di dies dia di ausencia di un mucha na scol, bo mester meld esaki. E falta di conocemento di ley aki ta general bou di nos ciudadanonan, pero lo kier remedia esaki cu un sesion special cu nos cabesantenan di scol.

E di tres accion cu gobierno lo implementa, ta cuminsa cu train tambe e docentenan pa nan por detecta señalnan, pasobra nan tin e contacto diario cu e muchanan, cu ta trata di posibel caso di abuso cu e muchanan aki posiblemente ta victima di algun tipo di abuso. E abuso fisico, e abuso sexual y lo kier train e docentenan pa nan por detecta y por deduci cu e conducta di e mucha por duna indicacion cu nan por ta victima y despues manera Prome Minister a bisa, unabes cu nan a observa esaki pa nan por meld na e meldpunt, e posibel casonan aki di abuso di mucha.

Ya caba e minister di Enseñansa tabata tin un contacto cu un fundacion, cu rond di 10 di December cu ta Dia Internacional di Derecho Humano, pa cuminsa cu e prome conferencia relaciona pa train nos maestronan.

Diaranson, dr. Rudy Lampe, minister di Enseñansa, a reuni cu Direktie Onderwijs, cual ta e di cuater punto di accion, unda cu tin un plan pa bin cu un Plan Integral di Maneho pa Hubentud, y cu aworaki mester wordo acelera. Cu e mensahe ta cu hopi di e departamentonan ta traha manera un isla ariba nan mes y aworaki mester bin un cooperacion integral entre e diferente departamentonan pa loke ta e maneho pa e muchanan y nos hobennan, basa ariba un vision educativo, kico kiermen educa muchanan. Ta algo cu ta responsabilidad di henter comunidad, pero mester bay traha mas na un forma integral. Y e Plan di Maneho Integral pa Hobennan na nivel educativo lo wordo desaroya den colaboracion estrecho cu Departamentonan Social cu ta cay bou di Minister Glenbert Croes.

E plan integral aki, ta bay ta door di e sucedido aki e ta bay den un proceso acelera pa asina por atende loke ta conoci cu mester tin un cooperacion entre scolnan, maestronan, alumnonan y mayornan.

Enseñansa no ta solamente di e maestro, pero e ta cuminsa na cas. Kiermen mester bin cu e plan integral al respecto. Esaki ta e accionnan di inmediato di parti di Ministerio di Enseñansa, den cooperacion cu diferente ministerionan.

Despues di e dia nacional di luto, kico boso como gobierno ta bay haci? A yega e mometno pa drenta den accion y cu esaki ta keda demostra cu e gobierno ta tuma na serio e grito aki, di parti di comunidad pa cuminsa actua pa asina aki, yega na un Aruba sin abuso di mucha. Asina minister di Enseñansa, dr. Rudy Lampe, a declara.