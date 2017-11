Lo bay adapta y modernisa nos Codigo Penal

-Advertisement-

Minister di Husticia Sr. mr. Andin Bikker a haci tur cos cu tabata posibel pa haya atencion di e caso lamentabel aki y p’esey ya ta trahando riba un plan pa tur departamento cuminsa traha hunto pa preveni casonan asina aki.

Desde diabierna atardi, por a observa cu e gabinete tabata activamente adresando e tragedia aki cu a afecta e comunidad profundamente. A keda mantene pa medionan di comunicacion, e pueblo informa di cada paso, unda tabata por, di cada desaroyo, cu e desemboca den e hallasgo di e curpa di e otro criatura.

Diasabra den un Conseho di Minister urgente a dicidi pa pasonan concreto wordo tuma, entre otro di e buskeda nacional cu a conduci na e hallazgo horibel aki. A dicidi di bin cu un acercamento multifacetico, multidisciplinario. Diamars, manera priminti, a tuma decisionnan concreto di e pasonan cu ta bay tuma. Di parti di e Ministerio di Husticia, a reuni cu Voogdijraad, cu hunto cu Departamento di Asuntonan Social, hopi biaha a wordo neglisha, pa tin sosten, pa tin mas personal, pa atende cu kehonan cu ta drenta. Pero si no haya sosten, e atencion y prioridad di un gobierno ta bay ariba embeyece e isla enbes di e ser humano, ta conduci cu cierto casonan ta slip y no ta wordo detecta na tempo.

Mas aleu, mr. Andin Bikker a bisa cu e caso di e dos criaturanan a tabata un “rude wake-up call”. A keda dicidi di aloca fondonan pa reenforsa e departamentonan cu mester di mas personal, pa nan por atende diligentemente, tur keho cu por drenta. Lo cambia e leynan, modernisa e leynan, algo cu a bin ta bisa na diferente ocasion y con ta bay haci esaki. Lo bin cu un academia di ley, lo educa mas persona den wetgevingstechniek, pa acelera e codigo penal, pa e wordo modernisa, cu di 1996 no a wordo modernisa. E lo haya e atencion diligentemente pa esaki wordo haci mas pronto cu ta posibel.

Tin diferente cambionan, facil cu pro wordo adapta den tempo cortico, cu lo bay traha ariba dje. Apart di esey, a papia cu Procurador General y Voogdijraad, pa inventarisa kico ta e risico gezinnen. E famia eyfo cu por tin criaturanan cu den cuadro di un ambiente por ta un risico pa nan. Na final di dia, esaki tabata un wake up call, pero mester accentua un rato, cu no por djis observa un dia di luto pa despues laga e caso aki pasa voorbij, manera nada un pasa. Pero lo duna atencion pa medio di e plan di accion.

Lo bay inventarisa tur e famianan cu ta risico pa cual criaturanan ta den un ambiente menos safe, cu por evita e ora cu casonan asina, por pasa atrobe. Los di esey, tin varios tratadonan internacional, cu for di 2009 tin rapport cu Aruba no a sali mucho positivo di dje. Por a wak gabinete Eman a sinta dos termino y no a duna atencion na e tratado aki.

Madre patria si tabata diligente, y fuera di otro tratado cu a wordo mustra ariba dje, cual Madre Patria so tin gelding pe cu e ta parti di e tratado aki. Lo busca pa bira partner den e tratado pa asina adapta e leynan pa cumpli cu esaki. Na final di dia, loke kier logra cu tur e criaturanan ta protegi y cu nan por biba den un ambiente safe y cu nan por crece bira partnernan den nos sociedad ehemplar. Esey na final di dia ta tarea di gobierno pa nan pro ta sernan cu ta biba feliz y protegi den nos comunidad, segun minister di husticia, mr. Andin Bikker.