Lo bay actua man duro contra bendemento di remedi ilegal

Sra. Dorylee Pappers- Lopez Penha, inspector general di IVA hunto cu procurador general Alexander Van Dam a splica tocante e convenant di cooperacion entre minsiterio publico y Salubridad Publico.

Insector di IVA a splica cu en berdad tin algun caso caso registra na Aruba cu e pashent a cumpra cierto remedinan via online. Un remedi ta prescribi pa un cierto persona, y pesey no bebe remedi di bo mama of bo amiga. Esaki no ta bon, semper sigui indicacion di dokter, depende ki dolor y kico ta e sintomanan di e pashent ta haya remedi personalisa pa por evita esaki.

Tocante e acuerdo cu a wordo firma awe, unda e prome tabata e samenwerkings overeenkomst, caminda cual esaki a wordo formaliza for di aña pasa, cu diferente casonan cu lo mester haya straf. Tambe diamars PG a firma e ley cu lo bai hisa e multa mas cu lo tabata den pasado. Esaki lo bin pa haya un resultado mas positivo, den caso si tin un hende

cu lo publica algun sorto di remedi cu lo mester ta prescribi, nan lo wordo yama pa autoridad pa splicanan kico e hende lo ta bendiendo, nan lo wordo interoga ariba esaki. Ta recomendabel pa keda informa e comunidad di e prioridad cu tin e importancia di toma remedinan di nos doctornan y cu ta wordo bendi na nos boticanan.

Den caso den e luganan di benta di producto y remedinan di nutricionnan, nan ta drenta via cargo, y nan lo tin e autorizacion pa trece e mercancia aki pa bende legalmente na Aruba, kier men cu na ta cana di e manera corecto den e ley pa trece e tipo di remedinan ey. Den e casonan di deportistanan of of bodybuilder, cu si nan drenta cu remedi for di exterior, nan mester tin un receta di dokter, cu lo bisa cu ta pa nan uso particular, anto pa controla pesey lo tin e trabou di Departamento di Aduana y nan lo autoriza si nan por drenta of no.

Mester educa nos mes como consumidor di remedi, y cuminza conoce nos sintoma si ya nos sa kiko nos por bebe, na dado momento semper lo mester bay dokter, anto no cumpra remedi unda cu ta. Sra. Pappers a menciona cu por ehempel, inyeccion di beyesa den bo curpa tambe tambe ta trece un risico, riba e punto aki e inspector general di IVA a haci enfasis cu mester inverti den educacion na e pueblo di Aruba pasobra ya cu nos tur tin e deber di educa nos mes riba tur esaki. Tin caso di hende cu lo daña nan bida cu algun cirugia estetica cu lo a bay fout, unda cu nan a haya hopi keho di remedinan di estetica daña. Ya caba a cuminsa controla e prome mita di aña tocante e benta online di remedinan, pero pa e di dos mita di 2018 lo bay controla casnan di cuido y estetica di beyesa, cu ta calcula cu lo tin rond di 60 na Aruba pa zorg cu nan lo ta trahando riba e pashentnan di e manera corecto.

Conscientisa e pueblo ta un tarea di hopi institucion publico, inspeccion salubridad, ta bezig cu un campaña kico ta cosa di beyesa, kico lo ta e risico di bay na un beautysalon cu no ta cualifica por ehempel. Esakinan ta djis temanan cu Salubridad mester deal cu nan den aña 2018. Casonan di cuido tambe ta hopi importante, Ministerio Publico tambe lo ta trahando riba tur e topiconan aki for di aña 2017 caba.

Comments

comments