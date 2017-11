Ling & Sons ta lanza campaña di fin di aña: Big Shoprizes !

Ling & Sons IGA Supercenter ta lanza campanja di fin di anja “BIG Shoprizes” na unda cu e supermercado ta trece elemento di sorpresa pa temporada di fin di anja na unda clientenan por SHOP i asina gana PRIZES (premionan)

E sorpresa mas grandi ta cu clientenan por participa pa gana un auto FORD FIGO 2017 nobo nobo. E Ford Figo obtenibel na agencia Irausquin & Sons ta un auto cu un look sumamente atractivo, espacioso i tin bon safety features.

Pa participa ta facil. Clientenan tin di simplemente shop na Ling & Sons I ta ricibi un raffle ticket cu cada compra di 50awg, -.

Mas compras bo haci na Ling & Sons, mas grandi bo chens ta di gana.

Sorteo ta tuma lugar 30 di December 2017.

Clientenan por gana premionan instantaneo cu e spin the wheel. E Spin the Wheel di Ling & Sons ta uno moderno cu un systema automatisa i cu un look unico. E spin the wheel ta activa automatico na unda cu ora e sirena bai on den tienda, kermen e cliente na caha mag di spin the wheel I asina ta participa pa gana un premio manera un holiday basket, giftcertificate, cuminda gratis, giftsets, binja of chuculati.

Ling & Sons tin mas sorpresa ainda cu su VIP program. Tur cliente cu sign up pa un vip card di Ling & Sons I haci uso di esaki ora di haci nan compras December ta participa pa gana un compras gratis.

Ademas di tremendo premionan Ling & Sons ta invita henter pueblo di Aruba pa bin disfruta dia 15 di December di 6pm pa 9pm durante e Black and White Food show. Tur anja Ling & Sons ta organiza un tremendo anochi na unda tur cliente por bin mira I purba tur loke e supermercado tin di specialidad durante e dianan di fiesta.

I no lubida e anja aki tur cliente por adelanta nan pedidonan di Christmas baskets, cheeseplatters, webo jena, soesjes I oliebollen online na www.shop.lingandsons.com.

Ling & Sons IGA Supercenter, e supermercado di mas grandi na Aruba I di miho calidad ta contento di por trece otro campanja unico na comunidad di Aruba.

Pa mas informacion di campanja I tur otro actividad di Ling & Sons bishita www.lingandsons.com of www.facebook.com/lingandsons.