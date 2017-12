Liñanan di crucero kier tournan di calidad halto

Tin cosnan pa bay drecha pero Aruba ta keda un isla gusta pa turistanan crucero pa cual aki minister di transporte Chris Romero ta splica.

Siman pasa Minister Romero y minister Dangui Oduber tabata na Miami, pa un reunion cu dos liña crucero, Carnival Cruise Lines y Royal Cruise Lines. Tabata hopi importante pa e minister di Transporte tabata eynan, pasobra cu cierto preocupacionnan cu tabata tin eynan, a wordo verifica eynan. Den caso di Carnival Cruise Lines a trece dilanti e situacion riba waf, unda nan ta haya keho di e turistanan. Esaki ta cosnan cu a wordo verifica pero tambe nan kier pa bin cu solucionnan pa cu esaki mas lihe posibel.

Minister di Transporte Sr. Chris Romero ya caba ta bezig ta evaluando kico pa haci entorno esaki. Tin cierto ideanan a bin dilanti, un ta pa amplia paden pa tin mas hende paden. Tin tameb cierto permisonan cu tin paden no ta wordo uza como debe ser. Y asina ta evaluando e cambionan cu mester bin. Y esaki ta un di e preocupacion mas grandi cu tabata tin.

E dos cruiselinenan aki a duna un indicacion cu tin e posibilidad pa amplia mas. Actualmente 97% di e turista ta baha for di e barco, caminda cu 2% so ta keda. Y 43 % so ta haci uzo di e tournan aki. Aki tin un gap basta grandi cu por trece mas negoshi pa Aruba.

Tambe e lineanan aki kier mas tour di calidad, no cosnan asina no mas. Cosnan cu ta brinda e turista un experiencia nobo, caminda cu nan ta bay conoce algo nobo tambe. Actualmente hopi di e tournan ta tournan cu ya ta conoci, cu hopi biaha ta haya si tin un repeatguest, door cu nan a bay caba, nan no ta bay un tour asina facil. Pero nan a expresa cu tin espacio pa crece. Y nan ta bisa, cu si brindanan un experiencia nobo, mas calidad, sigur sigur lo por amplia esaki.

Aruba ta rank halto den satisfaccion di turista, pero e preocupacionnan ya menciona ta keda. Mester tene bon na cuenta, con ta bay amplia esaki. Si ta bay amplia, mester bin cu quality tours. Tin espacio pa trece mas barco tambe, y esey tambe ta hopi importante, unda cu ta tin un expectative cu pa 2018 nan ta bay surpasa e 700 mil turista crucero te cu 800 mil. Tin espacio pa duna mas vergunning. Ta duna esunnan existente oportunidad pa amplia e vergunning un poco.

Turismo a crece door cu horcan a pasa den becindario, cual a contribui pa Aruba su turismo.