Liliana Rasmijn (KPA): “Cu tabata tin 14 atraco den December ta puro rumor”

Ta di lamenta cu ta papia cu den luna di December tin 14 atraco. Esaki ta puro rumor segun vocero di polis Sra. Liliana Rasmijn.

No tin nada di berdad cu tabatin 14 atraco den ultimo tres simannan. Segun vocero di polis suplente Sra. Liliana Rasmijn, di parti cuerpo policial a tuma nota di loke ta circulando rond y no ta berdad. Desde prome di December por bisa cu ta un intento di atraco tabatin y esaki tabata dia 20 di December diaranson cu a pasa.

Den e caso aki, un señora a yega na Frankrijkstraat na su trabou den careda di 6:30 di mainta y un persona masculino a saca un cuchiu riba dje y pidi e señora pa su tas. E señora a forsega cu e homber y door di esaki e señora a haya un par di corta chikito di e cuchiu y e homber no a logra bay cu tas di e señora. E caso aki ta un intento di atraco.

Durante e ultimo tres siman nan no por bisa cu tabatin 14 atraco. Dus esey ta un rumor hopi falso segun vocero di polis Sra. Rasmijn. Cuerpo policial ta hopi transparente pasobra manera algo pasa ta manda e informacion di biaha pa tur media. Tur media ta haya informacion manera cu e mester ta. Ta di lamenta cu tin un rumor asina ta coriendo, pasobra no mester pone panico den pueblo pasobra no ta asina e cosnan ta pasando. Te cu awor aki ta un intento di atraco tabatin y nada mas. Segun Sra. Rasmijn e la papia cu hefe di atraco team y e tambe a confirma di mesun cos. Loke ta circulando no ta berdad.

Pa loke ta luna di December cu ta simannan druk, cuerpo policial ta cla caba pasobra tin personalnan extra, den caya grandi ta bay tin shopping night y tin un ploeg specialmente pa e dianan ey. Kier recorda e pueblo di Aruba esunnan haciendo uzo di e careteranan di Aruba cu e mensahe ta, si ta stuur no bebe y si ta bebe no stuur pasobra tur hende kier yega nan cas. Corda cu e muchanan mester bay den nan carseat segun vocero di polis Sra. Liliana Rasmijn.