Lilian Tintori: Desde tres siman pasa Leopoldo no ta permiti pa ricibi buki

CARACAS, Venezuela – E defensora di derechonan humano, Liliana Tintori a denuncia casonan di tratonan cruel contra su casa, e lider opositor Leopoldo Lopez.

Na pia di e potret cu ta compaña e grafica cu el a comparti, ta splica cu desde tres siman pasa, autoridadnan di e prizon Ramo Verde no a permiti e ingreso di buki. “E regimen no kier pa Leopoldo ta sigui lesa, preparando su mes mas pa construi un miho futuro pa Venezuela,” el a bisa.

El a agrega cu adicional na esaki, nan a kita e bukinan cu e tabata tin den su cel. Den e sentido aki, el a sigura cu tal tratonan ta wordo ordena pa e expresidente di Parlamento y Chavista, Diosdado Cabello.

Fin di siman pasa, Tintori a denuncia cu e coordinado di Voluntad Popular ta cer’e tur dia den un cel sin luz, nan no ta lag’e ni lesa, ni skirbi y a kita e derecho pa e comunica cu su yiunan via telefon.

Fuente: NTN24