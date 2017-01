Lider Republicano ta bisa cu Husticia lo dicidi si Trump a bay demasiado leu

WASHINGTON – E lider Republicano Mitch McDonnell a bisa awe cu Husticia lo dicidi si e orden ehecutivo di Donald Trump cu a prohibi entrada di ciudadanonan di shete pais di mayoria musulman pa Merca, ta “demasiado amplio” y “si el a bay of no demasiado leu.”

“Tribulannan lo determina si esaki a bay demasiado amplio,” e lider di e mayoria Republicano den Senado a bisa den un entrevista cu ABC News, DPA a indica.

McConnell a mustra na fabor di impone proceso di examen riguroso di antecedente pa e imigrante of refugiadonan cu kier drenta Merca, pero a adverti cu mester ta “cuidadoso”. “Nos no kier prueba di religion den e pais aki,” e lider Republicano a bisa.

Trump a firma diabierna un orden ehecutivo cu ta prohibi entrada di refugiadonan Sirio di forma indefini y a suspende temporalmente e programa di refugiadonan.

Tambe el a establece cu durante tres luna, e ciudadanonan di varios pais di mayoria musulman (Iran, Sudan, Siria, Libia, Somalia, Yemen y Irak) no por ingresa Merca, den e marco di un serie di medida pa impedi e entrada di teroristanan radical Islamico.

Sinembargo, un tribunal di New York, a anula parcialmente diasabra e orden ehecutivo di Trump na dictamina cu tur e personanan afecta pa prohibicion di ingreso cu a yega for di diabierna pa merca por keda den un pais si ta conta cu un visa valido.

E Departamento di Siguridad Nacional a sigura diadomingo cu cu “lo cumpli cu e mandatonan hudicial,” pero lo sigui aplica tur e ordennan ehecutivo di e presidente di forma cu “e ta garantisa e siguridad di pueblo Mericano.”

Atrabes di un comunicado el a reitera cu e ordennan ehecutivo di Trump ta continua vigente, di modo cu “e biahenan prohibi ta sigui ta prohibi” y Gobierno Mericano “ta mantene su derecho pa revoca e visadonan den tur momento si ta rekeri nacional of siguridad publico.”

Ademas, el a recorda cu e orden “ta afecta un porcion chikito di e biaheronan internacional y ta un prome paso pa e reestablecimento di control na e fronteranan di Merca y siguridad nacional.”

E orden ehecutivo di Trump a provoca indignacion rond mundo y caos y protesta na aeropuertonan di Merca, unda biaheronan cu visa a wordo deteni oranan despues cu e presidente a firma e orden.

Fuente: El Universal