Lider di UPP Sr. Booshi Wever: Gabinete Mike Eman II a falta respet pa nos Gobernador Nobo y Su Mahestad Rey Willem Alexander

Mientras cu Gobernador nobo a haya su nombracion riba 7 di oktober, y Rey Willem Alexander ta firma e decrecto riba 11 di oktober y e huramentacion ta tuma lugar 27 di oktober Parlamento di Aruba ta warda te dia 5 di januari pa por acepta e credencialnan di e Gobernador nobo.

Na prome instante nos a haya un gobierno cu tabata hermeticamente sera pa informacion y no a duna comentario ariba e nombracion di un gobernador nobo pa pais Aruba. Despues gobierno ta bira un tiger y ta bula bay Hulanda exigiendo pa reuni cu Prome Ministro Hulandes Rutte, pa asina regla e asunto aki. Y ora di yega Hulanda, ta bin un comunicado di prensa entre Mike Eman y ministro Plasterk, unda cu Mike Eman ta bisa cu e ta wak e bienestar y e bon relacion den Reino como punto esencial y pesey lo biba cu e decision di Hulanda.

UPP a mustra tambe cu ningun momento ningun di dos gobierno a mustra na unda e “schoonheidsfoutje” ta hinca, pero nan a admiti cu tin esaki. E problema ta cu Mike Eman no tabata deligente na manda un lista apropia y Hulanda no a para tras di e candidatonan cu Mike Eman a manda.

Hulanda di su banda a cuminsa busca candidatonan y a haya esaki den sr. Boekhoudt. E nombracion aki a pone cu e relacion cu sr. Boekhoudt como ministro di gobierno di Aruba na Hulanda, tambe a daña. Y mientras cu di un banda ta bisa cu ta para pa e bon relacion cu Reino, nos por mira con aña ta habri y ta trata e maximo representante di Rey aki na Aruba. Su proclamacion ta wordo tuma mientras cu su persona ta drenta den funcion algun dia prome caba. Y gobierno, por medio di presencia di algun ministro den Parlamento, ta duna muestra di di nan indignacion pa cu Gobernador nobo. Y esaki ta wordo accentua na ocasion di recepcion di aña nobo cu sr. Gobernador a tene, unda cu tanto ministernan y mayoria di parlamentarionan di AVP no a duna acto di presencia. Pero p.e. pa entierro di un bankero na Corsou si tabata tin por lo menos 4 ministro cu si a traha tempo pa viaha bay Corsou. Nada contra e bankero, pero si contra e menosprecio di un gobernador. Nos por a sigui e splicacionnan di Mike Eman unda e ta bisa cu e no tin nada di fiesta ni ta di hubilo pa atende e recepcion di aña nobo cu Gobernador Boekhoudt a organisa. Esaki tabata e momento tambe pa por sera conoci of felicita e dignatario.

Pues den su declaracion Mike Eman como prome ministro ta admitiendo cu ainda e tin rabia riba loke a sosode. E ta bisa bon cla cu nan no ta di hubilo, y cu esaki ta bisa cu nan ta herida ainda. For di fraccion di AVP tambe nos por a tuma nota di algun expresion, manera esun cu kier ta bay recepcion y tambe cu no ta tur biaha nan ta bay recepcion. Pero e realidad aki ta trata e prome recepcion cu Gobernador Boekhoudt ta ofrece y decencia ta bisa nos cu como Parlamentario y como minister bo tin obligacion social pa atende esaki. No ta cada 6 luna ta nombra un gobernador nobo, sino den e caso di Aruba, esaki ta e di 4 gobernador den algo mas cu 30 aña.

Mientras cu na Hulanda prome minister ta bisa di ta pone tur cos un banda na bienestar di e relacion, e ta duna muestra di lo contrario. Esta cu parce cu ainda e ta riba “oorlogspad” cu Hulanda, dor di e actitud cu e y su gobierno y parlamentarionan ta hiba. Faltando respet pa tanto sr. Gobernador pero tambe na Rey Willem Alexander.

UPP kier mustra bon cla, cu nos a bisa di no ta di acuerdo con e procedura a wordo hiba, tanto dor di Mike Eman mes, pero tambe dor di Hulanda. Pero na momento cu bo ta lanta vuelo bay Hulanda pa discuti e asunto aki, bo mester a pidi un intern-appel manera cu Statuut ta prescribi. Pero no a opta pa esaki. Awor nos ta scucha cu keto bay kier bay ta pone e forma di scohemento y nombramento di un gobernador na discusion.

UPP ta kere cu lo tabata mas na su lugar, mientras kier pone esaki na discusion awe atrobe na e.o. IPKO, pa manera hende madura acepta e persona cu a bira nos Gobernador nobo y no sigui cu e wega di caco y sconde, loke por resulta nos pais caro atrobe. Por a evita e bochorno cu a pasa aden dor di tabata mas atento cu Hulanda y mas al dia cu Hulanda, ora e circumstancianan tabata exigi esaki. Pero keto bay AVP parce di no ta acepta loke a bin ta pasa desde 2014 y dor di mesun culpa.