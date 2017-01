Lider di MEP presente na recepcion di Aña Nobo di Camara di Comercio

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes tabata presente na e recepcion di aña nobo di Camara di Comercio siman pasa. Como e unico politico presente, mustrando e importancia di mantene lasonan cu sector comercial.

“Como lider di un partido social democrata no semper nos prioridadnan ta igual cu di sector comercial, sinembargo nos no por sin otro. Pa nos partido e ser humano ta central, y e ser humano no por gosa di progreso y bienestar si sector comercial no tin progreso y bienestar.

P’esey nos ta mantene un relacion estrecho cu Camara di Comercio. Nos ta reuni regularmente cu e directiva di Camara di Comercio, y mi ta spera cu e relacion por ta mes estrecho e aña aki, pa hunto nos por hiba nos pais riba caminda di progreso y bienestar pa tur. Mi ta felicita presidente nobo di Camara di Comercio, Sr. Ernst Mohamed y mi ta desea Sr. Mohamed hopi exito den e tarea como presidente”, lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di compronde.