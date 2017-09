Liberato Hoek: 911 ta pa casonan di emergencia

Diabierna atardi, dia 22 di September, lo bay tin cuater ambulance y un rapid responder. Den e parti di marduga, esta 12’or pa 8’or di mainta, lo bay tin un extra ambulance. En total 4 cu ta cubri henter e isla.

Sa cu ta bay ta hopi druk diabierna. Riba caya lo bay ta hopi druk. Loke cu ta pidi pa e hendenan, na momento cu tin un incidente, duna espacio na e personal di ambulance, pa nan por haci nan trabao. E momento cu nan ta bay yama 911, duna splicacion kico ta pasa pa asina eynan por prepara pa cualkier incidente segun hefe di ambulance, Liberato Hoek.

Hoek a sigui splica cu ambulance ta wordo yama pa casonan di emergencia. Si ta casonan cu dolor di cabes, cosnan cu no ta pa ambulance, ta desea pa acudi na e dokter di cas na warda. Na momento cu yama 911, duna un splicacion pakico ta yama. Tur sa cu ambulance ta pa casonan di emergencia, accidente, atacanan di curason, pa no bay haci mal uzo di ambulance, pa stroba un hende cu si tin mester di dje.

Lo bay ta hopi druk, hendenan lo bay bebe, apesar di ley seco. Ta pidi pa hendenan respeta opinion di otro y con cu bay bin, diabierna nos tur tin cu sigui traha hunto.

Con cu bay bin, emocionnan lo bay subi y tin cosnan ta pasa. Pero tin cu yama conciente, no bay yama pidi ambulance pa kico cu ta, sino yama bisa dicon e ta importante. Nos tin Imsan na San Nicolas y Hospital cla prepara pa dia di diabierna.