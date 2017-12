Leynan di LTU mester wordo modernisa pa inversionista y trahadonan por haya permiso

Minister di Husticia mr. Andin Bikker den un reunion cu Asociacion Consular Corps Aruba a introduci su mes na e Asociacion y tambe a scucha kico ta nan preocupacion. Hopi di e consulnan aki na Aruba ta representante di pais Aruba y tambe presencia di consul suplente di Merca. Den e encuentro aki, nan tabata interesa pa sa kico lo bira e maneho nobo di e gobierno nobo pa loke ta inmigracion. Segun minister di Husticia mr. Andin Bikker, e la splica cu lo bay sigui cu e proceso di mehora e servicio na DIMAS, pasobra esunnan cu tin derecho riba permiso mester haya esaki mas pronto cu ta posibel. Tambe esunnan cu a aplica y ta den incertidumbre mester haya un contesta si nan tin derecho di un permiso si of no. Ora ta trata di prolongacion, mester tin un proceso cu ta agilisa cu un persona ta bin na remarca pa prolongacion mas lihe. Los di esaki tambe mester claridad pa inversionistanan ora cu nan kier inverti na Aruba. E clima di inversion y un di e aspectonan di inversion ta, si tin certeza riba leynan, leynan di belasting y leynan di inmigracion. Segun minister di husticia na final di dia ta un isla nos ta. Tambe a splica e Asociacion Consular cu ta wak den direccion di citizen by investment cu ta un dimension cu Merca tin ora un persona ta inverti cierto suma y ta bin na remarca pa haya su permiso aki na Aruba. Actualmente Aruba tin uno pero e no ta bon defini den concepto. Actualmente ministerio di husticia ta den evaluacion y tambe lo bay introduci como prioridad un ley nobo di LTU cu 2006 no a wordo modernisa den hopi aña. Den tur e añanan, ta trahando a base di maneho pero ora ta traha cu leynan di inmigracion mester tin certeza den un estado di derecho hancra den ley. No por traha constantemente cu maneho so, pasobra un maneho mester tin su base den ley segun minister Bikker. E ultimo añanan practicamente e maneho ta basicamente e ley cu ta yama na Hulandes “quasi wetgeving”. Esey ta un prioridad cu kier bay remplasa e maneho cu tin un base di LTU nobo cu ta prioridad pa modernisa e LTU. Tin un concepto caba na Directie Wetgeving y cu pronto lo por presente den conseho di minister pa e cana e proceso pa bin cu definicion hopi cla riba maneho di inmigracion. Los di esey, minister mr. Andin Bikker a trece dilanti cu tin un tratado di amistad cu Merca, pasobra mester corda cu Aruba su economia ta depende di e mercado di turismo y di inversion for di Merca. Esey ta pone cu e tratado di amistad ta di hopi aña caba for di 1948 cu basicamente ta subraya e laso di amistad cu Aruba tin, cu ta tanto e pais como e mercado. Aruba su economia ta depende practicamente full riba turismo y ey tambe mester defini hopi bon pa e inversionista como turistanan di nacionalidad Mericano cu kier inverti aki na Aruba. Mester por ofrece nan tur e derechonan cu nan tin a base di e tratado di amistad di Merca.