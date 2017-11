Ley ta bisa no tene e celular den bo man ora bo ta core auto

Despues cu e ley di celular a drenta na vigor polis a cuminsa tuma accion pa cual esaki pa hopi hende no ta compronde e ley pa cual Sr. Alex Pieters di Departamento Motorisa ta splica.

Hende ta custumbra di tene algo den man, pero e ley mes ta bisa, “vasthouden”. E ley no ta specifica cu e mester ta den bo mannan of riba bo rudia. E ley ta bisa vasthouden di mobiele telefon. Si bay specifico ariba ley, e ta papia di no tene celular mientras cu bo ta maneha un vehiculo. Con cu ta cu bo tene e telefon, esey ta castigabel. Polis a menciona eigenlijk, man, pasobra logica ta bisa, cu tene paso ta tene cu man. Pero por tene na varios manera, durante cu bo ta stuur. Eesy ta keda na interpretacion di e uzo di palabra.

Locual cu polisnan tin problema cun’e, ta esun banda di chofer links cu rechts, cu tin discusion kico ta tolerabel si of no. Poer locual si no tin niun discusion ariba dje, cu ora cu raspa ariba dje, esaki ta bay Corte, y boet ta cay, ta e windshield di auto no mag di tin tint ariba dje. Esaki ta e parti mas iimportante dilanti si e persona ta haci uzo di dje, si of no. Si por si acaso e windshield dilanti ta getint, ta par’e y dun’e un boet pa esey. Hendenan ta bay Corte y ta haya un pv pa esaki.

Pa locual ta e bluetooth, si y no, paso bo no ta eigenlijk uzando bo telefon, paso e ta handsfree. E issue ta cu tin hende cu por multitask y keda wak trafico y tin hende cu no por. Unabes cu nan bay den combersacion, ta lubida kico ta pasa rond di nan.

Tin articulo 2 di Landsverordering Wegverkeer cu ta bisa cu no mag di causa peliger den trafico y ya caba polisnan ta uzando e caba pa uzo di celular. Y articulo 12, di e Landsbesluit Verkeersregels cu ta bisa cu bo no mag haci niun acto den trafico cu por kita bo atencion den trafico y e dosnan ey, polisnan ta uzando hopi aña caba. Pero mester splica kico ta e actonan. Dus e procesverbaal no tabata facil antes y awo cu e articulo nobo, el a facilita cu por duna e procesverbaal ariba e tenemento di celular den auto.

Te cu awor aki celular ta un di e problemanan mas grandi den trafico pa cual aki Sr. Pieters ta splica mas di e desaroyonan riba e tema aki. Tabata tin varios keho cu no a avisa prome , pero pa casi un aña caba, ta pasando videonan na canal di television, coremento y papiando na celular ki peliger e ta causa. E ta causa un peliger asina grandi y por bisa cu e ta punto nr. 1 cu morto den trafico combina cu alcohol y velocidad tambe.

E ta un issue cu tin asina tanto accident cu ta wordo causa door di dje, cu por fin polis tin e articulo corecto y por para hende y boet nan. Ya cu polis wak e chauffeur cu cel den man, esey caba ta motibo pa duna boet.

E ley ta conta pa esun cu ta core auto, brommer y bicicleta. Ley no ta papia di vehiculo di motor, y e ta un ley basta amplio. Si ta haci uzo di handsfree, e polis tin di wak kico e ta haci cu a pone trafico na peliger, segun Sr. Alex Pieters, di e Departamento di unidad motorisa.