Ley nobo lo duna polisnan mas poder pa controla ilegalnan

E ley LTU implementa na aña 2008, e Memorie van Toelichting ta papia cu door cu Cuerpo Policial tabata bezig cu diferente trabou, a dicidi di enbes di haci e LTU algo strafrechtelijk, a bay over na bestuursrechtelijk. E persona cu no tin su documentacion na regla e ta cay den violacion di e articulo 23 di LTU. Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial ta amplia mas ariba esaki.

Esunnan bevoegd entrante 2008 tabata bij e Landsbesluit Aangewezen Ambtenaar cu en bes di 2 00 miembro den Cuerpo Policial, el a bira un man yen. Awor aki tin 14 persona di Guarda Nos Costa. En todo caso, un man yen. Mirando e trend di loke ta pasando pazuid ta hopi importante pa over na controla e personanan aki.

Aña pasa na Februari, Sr. Fredson Panneflek a duna un presentacion den Staten over di e atraconan. Den e presentacion por a wak e cifranan over e atraconan na Aruba unda por mira prome cu aña 2016 atraconan a wordo cometi pa Arubianonan. Despues a wak e trend na 2017, diripiente e cifranan planeamento y facilitacion di atracto tabata Arubiano, pero esun cu ta comete e atraco ta Venezolano. Esaki ta señal cu mester a tene mas na cuenta esaki y cambia e legislacion caminda cu por duna mas poder pa bay controla riba e fenomeno aki. Esaki lo bay tuma luga entrante 1 di Juni.

Den e caso di ‘Bevoegd’ ta bin cu Guarda Nos Costa ta keda controla na pia di trabou y ta bay haya cierto apoyo di Cuerpo Policial unda ta bay cambia e sistema riba caya. Sr. Lacle a duna un ehempel cu tin 4 Latino canando banda rotonde di Paradera, e unico cos cu nan por haci ta papia cu nan, pero nada mas. Pero cu e bevoegdheid aki, conform articulo 23 por bay over na exigi pa nan documentacion.

Dimas a bin cu’n sistema di carnet cu ta haci e control mas facil. E carnet tin un barcode riba dje. Consecuentemente cu e QRscan ta bay over di pasa e barcode por wak si en berdad e persona ta legal si of no. Esaki ta haci e trabao di Cuerpo Policial y Guarda Nos Costa mas facil. Entrante 1 di Juni por haci esaki. Pero aworaki, Cuerpo Policial tin cu laganan sigui cana y move. Dado momento, polisnan no por zorg pa e ilegalnan cumpli cu e articulo aki.

Sr. Lacle a bisa cu articulo ta papia di si bo ta Europeo, bo mester ta di 1986 aki na Aruba., Si no, e ora e persona mester tin un werk y verblijfvergunning. SIno, e persona ta viola e articulo 23 di LTU. Dus, esaki no ta conta solamente riba Latino sino cu e ta bay conta pa tur esunnan di cualkier nacionalidad cu no tin permiso pasobra e articulo ta papia di stranhero.

DIMAS ta haciendo e trabao mas facil door di institui un carnet, cu ta haci e trabao mas facil y ora di scan, esaki ora di scan ta bay mustra precies si e informacion aki door di e app nobo.

Aki na Aruba no tin un ley cu por obliga pa e persona por cana cu algun ID pa identifica su mes. Den e Wegen Verkeer Verordering si un ley tocante esaki.

Tin 14 dia mas pa regla esaki. Ta bay cuminsa bin cu e control aki unda cu si tene na cuenta por pensa cu ta bay tin mas ilegal cu ta wordo identifica y mester tin suficiente alohamiento pa nan siendo cu nan no a comete un crimen sino cu solamente e no tin e documentacion pa keda na Aruba.

Consecuentemente mester tene cuenta cu e tratado internacional, unda cu lo wordo hiba Huis van Bewaring, unda cu mester zorg pa tur e personanan aki haya e condicion necesario y cuminda. Cuerpo Policial a splica cu e ilegalnan ta bay pa wordo hiba na Huis van Bewaring, situa banda di Brandweer, cu ta e localidad di Guarda Nos Costa mes.

E accionan aki ta bay over di dje despues di dia 1 di Juni unda mester presenta e carnet di DIMAS sino e persona mester Huis van Bewaring, den e caso aki locacion di Guarda Nos Costa.

Pa ultimo, Sr. Lacle a expresa cu Cuerpo di Polis su mision ta duna siguridad na pueblo. Sin e toolsnan necesario no por cumpli cun’e. E heramienta por ta cu no ta esun di mas optimal, pero pueblo por conta cu ta bay tin mas control. Esaki ta bay pone mas presion riba Cuerpo di Polis, cu cual nan lo cumpli cun’e.

